Abaten al autor de atropellamiento masivo en Marcha del Orgullo de Berlín, reportan medios alemanes

Fuerzas especiales de la Policía lograron abatir al presunto autor del atentado en el Festival del Orgullo de Berlín. (Foto: EF)

El presunto autor del atropello múltiple contra al Día del Orgullo LGTBI, el sábado 25 de julio en Berlín, en el que murió una persona y otras 29 resultaron heridas, ha sido abatido en la localidad de Spandau, en las afueras de la capital alemana, afirmaron este domingo varios medios.

Según el diario Bild, fuerzas especiales de la Policía rodearon una parcela ajardinada de ese municipio del extrarradio berlinés, donde entablaron un tiroteo con el fugitivo, que finalmente fue abatido.

El individuo fue identificado por las autoridades como Abdul Ballout, de 21 años, indicó el Bild.

“Estoy agradecida a las fuerzas de seguridad por haber localizado tan rápidamente al atacante. Es un logro extraordinario”, declaró a este medio la responsable de Interior de Berlín, Iris Spranger.

También el digital Focus, que citó fuentes de la investigación, y la cadena regional RBB, afirmaron que el autor del atentado ha muerto por disparos de la policía.

Ballout permanecía fugado desde que supuestamente cometió el atropello el sábado por la noche y la policía no había logrado encontrarlo en la vivienda que compartía con su familia, en el centro de Berlín, ni en otros lugares que fueron examinados.

El pasado extremista de Abdul Ballout

Según ha informado la fiscalía, Ballout contaba con antecedentes por lesiones y robo y en mayo de este año había sido condenado a un año y diez meses de prisión por haber intentando unirse al grupo yihadista Estado Islámico (ISIS) en Siria.

Había quedado en libertad condicional mientras la justicia resolvía el recurso de la fiscalía, que pedía una pena más larga, y estaba participando entretanto en un programa de desradicalización.

No se ha descartado aún que Ballout contara con cómplices de algún tipo y la policía ha arrestado a varias personas de su entorno para ser interrogadas, aunque todavía no hay informaciones oficiales sobre su posible papel en el atentado.