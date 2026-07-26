Crisis en la UNAM: ¿Quiénes SÍ tienen asegurado su lugar en el próximo ciclo escolar?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó que tras la suspención de inscripciones de primer ingreso algunos aspirantes sí tendrán un lugar asegurado en la universidad.

Luego de que la UNAM anunció la suspensión de las inscripciones para los estudiantes de nuevo ingreso al ciclo escolar 2026-2027/1, tras anomalías durante la aplicación del examen de admisión de este año, la Universidad Nacional aclaró quiénes sí tienen un lugar asegurado para continuar sus estudios de Educación Superior.

La polémica se desató después de que se reportaran puntajes inusualmente altos en carreras de alta demanda durante la aplicación, por primera vez, del examen de admisión en línea, lo que encendió las alarmas sobre posibles trampas.

Por este motivo, la UNAM inició una investigación interna, suspendió las inscripciones de nuevo ingreso y presentó una denuncia penal para que las autoridades determinen si existieron conductas ilícitas.

¿Quiénes sí podrán continuar con su inscripción en la UNAM?

La UNAM explicó que los egresados del bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) podrán conservar la asignación de carrera elegida debido al Pase Reglamentado.

“La Universidad Nacional Autónoma de México informa que las personas egresadas del bachillerato universitario que cuentan con Pase Reglamentado para el ciclo escolar 2026-2027/1 no requieren realizar trámite de entrega de documentos, por lo que la asignación de la carrera elegida permanece vigente, sin afectación alguna”, explicó la UNAM en un comunicado.

“En consecuencia, deberán esperar la reanudación del proceso de inscripción y el inicio de las actividades académicas, cuyas fechas se darán a conocer oportunamente a través de los medios oficiales de comunicación de la UNAM”, concluyó.

De acuerdo con el cronograma de la UNAM 2026, los estudiantes que ingresan mediante Pase Reglamentado tenían que obtener su documentación de ingreso entre el 21 y el 31 de julio, mientras que las inscripciones en los planteles estaban programadas del 3 al 7 de agosto.

¿Qué requisitos exige la UNAM para obtener el Pase Reglamentado?

Para solicitar el Pase Reglamentado a la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los estudiantes deben haber concluido totalmente el bachillerato (ENP o CCH) en un máximo de cuatro años.

Uno de los requisitos es contar con un promedio mínimo de 7.0, y realizar el registro en línea dentro de las fechas de la convocatoria oficial.

Algunas licenciaturas de la UNAM también exigen condiciones adicionales, como cursos propedéuticos o procesos internos dentro la facultad.

Aunque es posible seleccionar varias opciones, la asignación final se realiza conforme a los criterios establecidos por la UNAM, los lugares disponibles y la demanda.