¿Cuándo es la marcha por los exámenes de la UNAM 2026? Esta es la fecha, ruta y exigencias

¿Cuándo es la marcha contra el examen UNAM 2026? Estos serán los puntos de reunión. (Cuartoscuro)

Cientos de aspirantes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tomarán las calles del sur de la Ciudad de México para manifestar su inconformidad y exigir transparencia tras la publicación de los resultados del primer examen de admisión a licenciatura aplicado en una modalidad 100 por ciento en línea.

La movilización pacífica está programada para el próximo lunes 27 de julio de 2026, a las 11:00 horas.

Los aspirantes inconformes establecieron dos puntos estratégicos de salida en la zona de Ciudad Universitaria (CU):

Exterior de la estación Universidad de la Línea 3 del Metro.

Avenida Insurgentes Sur, a la altura de la estación Ciudad Universitaria de la Línea 1 del Metrobús.

Desde ambos puntos, los contingentes recorrerán avenida Universidad y avenida Copilco. Posteriormente, se unirán antes del ingreso al campus y concluirán la marcha con un mitin frente a la Biblioteca Central y la Torre de Rectoría.

Los organizadores llamaron a estudiantes, padres de familia y ciudadanos interesados en sumarse a asistir con prendas de color azul marino o blanco. También solicitaron llevar los documentos relacionados con el proceso de admisión para respaldar sus denuncias.

Convocatoria de los aspirantes rechazados para la marcha del 27 de julio en las instalaciones de la UNAM. (Redes)

¿Qué originó el descontento de los aspirantes de la UNAM?

La inconformidad surgió el pasado 17 de julio, fecha en la que la UNAM publicó los resultados del Concurso de Selección para el Ingreso a Licenciatura 2026.

Los aspirantes denunciaron presuntas irregularidades relacionadas con la plataforma digital y el sistema de supervisión apoyado por inteligencia artificial.

Entre las principales quejas figura un incremento “atípico” de más de 20 aciertos en los puntajes mínimos requeridos para ingresar a carreras de alta demanda, como Medicina, así como un número inusual de participantes con más de 100 aciertos en un examen de 120 preguntas.

Además, los jóvenes acusaron fallas en la plataforma, así como cancelaciones presuntamente injustificadas por ruido ambiental, problemas de conexión a internet o movimientos involuntarios durante la evaluación.

Por su parte, la UNAM confirmó que mil 117 evaluaciones, equivalentes al 2 por ciento de los participantes, quedaron bloqueadas y canceladas por presuntas violaciones a las reglas y a la legislación universitaria.

Las exigencias a la máxima casa de estudios

Bajo consignas como “¡Por un proceso justo y transparente en la UNAM!” y “¡Que se evalúe el conocimiento, no la astucia para hacer trampa!”, los colectivos exigen cuatro puntos principales:

Una auditoría completa al proceso de admisión .

. La revisión individual de los exámenes invalidados.

Una explicación técnica detallada sobre el funcionamiento de la plataforma de inteligencia artificial.

El regreso definitivo a los exámenes 100 por ciento presenciales en futuras convocatorias, en caso de que no exista una solución este mismo año.

Ante la presión de los aspirantes y la convocatoria a la marcha, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, ordenó la elaboración de un informe técnico detallado sobre el concurso. También anunció la integración de una comisión de especialistas que revisará los datos, la plataforma y los resultados del examen digital.