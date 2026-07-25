¿Debe preocupar el repunte de COVID-19? CDMX lidera el aumento de los contagios

Imagen ilustrativa. Así va el COVID-19 en México: CDMX lidera contagios, pero otro estado encabeza las muertes. (Cuartoscuro)

¿Debe preocupar el incremento de los casos? Durante la última semana se registró un ligero repunte en la positividad y en los casos confirmados de COVID-19.

Aunque la situación permanece bajo control y muy por debajo de las cifras registradas en años anteriores, los reportes del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral indican que, en lo que va de 2026, se confirmaron mil 132 casos y 21 defunciones en el país.

La Ciudad de México encabeza los casos confirmados de COVID-19

La Ciudad de México concentra el mayor número de casos confirmados de COVID-19 en el país.

La capital acumula el 37.1 por ciento de los contagios nacionales, con 420 pacientes confirmados. Sin embargo, el repunte no se limita a esta entidad. Después aparecen:

Estado de México : 10.2 por ciento (116 casos) .

. Hidalgo: 8.7 por ciento (99 casos).

Jalisco: 4.7 por ciento (53 casos).

Puebla: 4 por ciento (45 casos).

¿Cuál es la entidad con más defunciones por COVID-19?

Aunque la letalidad actual se ubica en 1.9 por ciento, el virus provocó la muerte de 21 personas durante 2026.

Pese a que la Ciudad de México encabeza los contagios, Hidalgo registra el mayor número de defunciones por COVID-19, con seis fallecimientos, equivalentes al 28.6 por ciento del total nacional.

Después se ubican la Ciudad de México, con tres defunciones (14.3 por ciento), así como Chihuahua y Guanajuato, con dos fallecimientos cada uno (9.5 por ciento).

¿Quiénes se están enfermando más por COVID-19?

Los datos revelan que la enfermedad tiene un predominio en mujeres, representando el 58.5 por ciento de los casos confirmados. Afortunadamente, la mayoría de los cuadros clínicos no han sido graves; el 53.6 por ciento de los pacientes recibieron atención ambulatoria, es decir, sin requerir hospitalización.

No obstante, el virus sigue afectando fuertemente a los grupos más vulnerables. Las tasas de incidencia más altas se concentran en los extremos de la vida: los adultos mayores de 90 a 94 años y de 85 a 89 años, seguidos por los niños pequeños de 1 a 4 años.

Pese al ligero repunte, la Dirección General de Epidemiología hace un llamado a la calma. La carga de la enfermedad actual es un 80 por ciento menor a la registrada en un mismo periodo (semana 28) del año 2025. En retrospectiva, el 2025 cerró con 7 mil 305 casos preliminares, una cifra muy superior a los poco más de mil que llevamos este año.