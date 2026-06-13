Riesgos de salud en el Mundial 2026: Alertan por sarampión, COVID y dengue

Estos son los riesgos de salud que están latentes durante el Mundial 2026.

¿La garganta dolerá por gritar los goles o por una infección viral? Con el arranque del Mundial 2026, especialistas en salud alertan por posibles brotes de COVID-19 y sarampión, así como de ébola Bundibugyo.

Los partidos del Mundial 2026 de la FIFA se disputarán en 16 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá, que además de cargar con problemas sanitarios por casos de sarampión, dengue y gripe aviar, recibirán a millones de turistas, lo que podría incrementar el riesgo de propagación de enfermedades infecciosas.

Así lo explica Andrés Henao, profesor asociado de Medicina y Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Colorado Anschutz, quien mencionó que el Mundial 2026 no solo es un evento deportivo, sino “un experimento de varias semanas de interacción global que crea el entorno perfecto para la propagación de enfermedades”.

Aunque explicó que rara vez hay aumentos graves de contagios, la historia guarda un brote de norovirus durante y después del Mundial de Alemania 2006. ¿Se repetirá la historia en el Mundial 2026?

¿Qué enfermedades se pueden propagar en el Mundial 2026?

Los mayores peligros son el sarampión, gripe y COVID-19. ¿El motivo? Se trata de padecimientos que se contagian fácilmente al toser, estornudar y respirar en espacios concurridos.

Sarampión en el Mundial 2026: ¿por qué preocupa a los expertos?

Es la principal preocupación este Mundial 2026, ya que México, Estados Unidos y Canadá tienen una tasa elevada de contagios:

Estados Unidos reportó alrededor de 2 mil casos en lo que va del año.

reportó alrededor de 2 mil casos en lo que va del año. México ha reportado más de 15 mil casos entre el año pasado y este. Jalisco es uno de los estados que más contagios de sarampión reporta.

ha reportado más de 15 mil casos entre el año pasado y este. Jalisco es uno de los estados que más contagios de sarampión reporta. Canadá lleva más de mil casos de sarampión en lo que va del año.

El sarampión es uno de los padecimientos que más genera alerta en el Mundial 2026. (Cuartoscuro)

¿Hay riesgo de más casos de gripe?

De acuerdo con Andrés Henao, la temporada de contagios de 2025 y 2026 llegó a sus niveles más altos en 30 años en América del Norte.

¿Los casos de COVID-19 pueden aumentar por el Mundial?

A más de seis años del inicio de la pandemia de COVID, el virus provoca la hospitalización de unas 450 mil personas al año, y eventos como el Mundial 2026, que concentra a miles de personas, “puede aumentar el riesgo de transmisión”, de acuerdo con Henao.

¿Qué problemas representa el dengue?

Uno de los principales problemas con el calendario del Mundial 2026 es que los partidos son en verano, temporada alta de mosquitos como los que transmiten el dengue en México y el sur de Estados Unidos.

Los casos en Estados Unidos incrementaron 359 por ciento en 2024, con casi 3 mil 800 pacientes.

Enfermedades por mosquitos

Existe el riesgo de que los aficionados traigan enfermedades infecciosas que se transmiten por mosquitos en sus regiones, como la fiebre amarilla en África y Sudamérica, así como el virus oropuche, una infección febril causada por un arbovirus del género Orthobunyavirus que afectó a Brasil en 2024.

Aunque estas enfermedades solo se transmiten mediante la picadura de mosquitos infectados, los sistemas de salud podrían enfrentar retos adicionales si visitantes enfermos requieren atención médica especializada durante el torneo.

Brote de ébola en el Mundial 2026: ¿Qué tan probable es?

El Mundial 2026 ocurre a un mes de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia sanitaria mundial por el brote de ébola Bundibugyo en República Democrática del Congo y Uganda.

Sin embargo, el riesgo de que este virus llegue al Mundial 2026 es bajo, de acuerdo con Andrés Henao, y esto se debe a que el contagio es a través del contacto directo con la sangre o la saliva, y no por aire como ocurre con el COVID o el sarampión.

Con el objetivo de prevenir casos de ébola, el Gobierno de México impuso restricciones al ingreso al país de turistas procedentes de países con riesgo de contagio del ébola.

Actualmente no hay vacunas aprobadas contra esta cepa de ébola, además de que la respuesta contra el brote se ha visto complicada por los recortes a la ayuda sanitaria internacional.

Congo y Sudán son de los países con más afectaciones por el brote de ébola. (AP)

¿Por qué eventos como el Mundial 2026 disparan casos de COVID y otras enfermedades?

Henao explicó en su artículo para The Conversation que los virus y enfermedades se propagan debido a la interacción global en estadios, hoteles, aeropuertos, bares y transporte público.

Además, la interacción entre personas provoca contagios de otros padecimientos, y aquí es donde entran las enfermedades de transmisión sexual, que reciben menos atención pese a sus riesgos.

Uno de cada cinco viajeros tiene relaciones sexuales ocasionales durante eventos internacionales, y casi la mitad de esos encuentros son sin protección, lo que significa un riesgo de brotes de sífilis o Mpox.

¿Qué hacen México, EU y Canadá para evitar brotes de enfermedades en el Mundial 2026?

México estableció medidas contra el ébola y otras enfermedades, con el objetivo de reaccionar rápidamente si se detecta un caso sospechoso.

La Secretaría de Salud emitió un protocolo de actuación para tratar casos sospechosos de ébola.

De acuerdo con las medidas, los pacientes serán aislados de inmediato, además de que serán trasladados al Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados, y se estudiarán los contactos que tuvo cada uno con el personal médico, a fin de prevenir más casos. Si se confirma el contagio, él y las personas con las que tuvo contacto estarán bajo vigilancia 21 días.

En Estados Unidos se coordinarán instituciones académicas, empresas y organizaciones sin fines de lucro para supervisar de cerca la transmisión de enfermedades.

Algunas aerolíneas suspendieron vuelos para personas provenientes de países con casos de ébola (imagen ilustrativa). (AP)

Tips para prevenir enfermedades

Ya sea que vayas a los partidos, a los Fan Fest de la FIFA, conciertos o restaurantes, expertos recomiendan tomar estas medidas para prevenir enfermedades:

Tener al día tus vacunas , especialmente contra sarampión, gripe y COVID-19.

, especialmente contra sarampión, gripe y COVID-19. Practicar sexo seguro .

. Usar repelente de mosquitos .

. Quedarse en casa o usar cubrebocas si te sientes enfermo o vives con personas vulnerables.

Expertos recomiendan tener las vacunas al día si sales a eventos relacionados con el Mundial 2026. (Cuartoscuro)

Con información de The Conversation.