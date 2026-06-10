Mundial 2026 dejará ‘pobre’ derrama económica a México: Moody’s estima aporte de 0.14 puntos al PIB

México será el país más beneficiado del Mundial 2026, aunque con ganancias limitadas (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Fifa.com/Shutterstock)

El Mundial de Futbol 2026 generará un impulso económico limitado para México, al aportar apenas 0.14 puntos base al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) durante este año, de acuerdo con estimaciones de Moody’s Analytics.

La firma advirtió que el efecto positivo del Mundial será insuficiente para modificar de forma significativa la trayectoria de una economía que enfrenta un entorno de bajo dinamismo.

Moody’s prevé que el principal beneficio económico para el país provenga del aumento del turismo asociado a la justa deportiva, que se celebrará de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, el impacto será moderado incluso para la economía mexicana, que será la más favorecida entre las tres naciones anfitrionas.

“Utilizando nuestro modelo económico global, que captura tanto los efectos directos como indirectos del turismo y del gasto en infraestructura, encontramos que el impacto económico de la Copa Mundial de 2026 será marginal para Estados Unidos y Canadá. El impulso es más significativo para México, donde esperamos un crecimiento de apenas 1.2 por ciento este año”, señaló Moody’s Analytics.

México, más beneficiado a diferencia de EU y Canadá

Según el análisis, la Copa del Mundo añadirá 0.14 puntos porcentuales al crecimiento económico de México durante 2026, frente a 0.08 puntos porcentuales en Canadá y apenas 0.05 puntos porcentuales en Estados Unidos.

La consultora destacó que el país llega al torneo en medio de importantes desafíos estructurales que limitan su capacidad para aprovechar plenamente los beneficios económicos de un evento de esta magnitud.

“Hoy, la región enfrenta fuertes vientos económicos en contra y crecientes obstáculos estructurales”, indicó el reporte al señalar que una década de baja inversión, posterior al auge de las materias primas entre 2004 y 2014, debilitó el crecimiento económico y profundizó diversas vulnerabilidades.

Moody’s agregó que la productividad permanece estancada, mientras la desigualdad continúa en niveles elevados. Además, sostuvo que los gobiernos latinoamericanos recurrieron durante años a déficits fiscales crecientes para compensar problemas estructurales como la informalidad, sistemas tributarios ineficientes y marcos regulatorios poco competitivos.

Ciudades sede de partidos del mundial tendrán mayor derrama económica: Moody’s

En el caso mexicano, la derrama económica se concentrará principalmente en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sedes oficiales del torneo. No obstante, la agencia señaló que las inversiones para recibir la Copa del Mundo resultan relativamente modestas en comparación con las efectuadas durante los mundiales organizados por México en 1970 y 1986.

“Las ciudades anfitrionas Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey han supervisado una expansión moderada de infraestructura, incluyendo mejoras a la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México y un nuevo parque elevado, pero el gasto en términos ajustados por inflación está muy por debajo de los dos torneos anteriores organizados por la nación azteca”, indicó.