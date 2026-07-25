Samy Rivers vs. RoRo EN DIRECTO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver a la mexicana en La Velada del Año VI?

Rivers y RoRo protagonizan una muy esperada pelea en La Velada del Año VI (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, infolavelada.com).

¡En esta esquina, una de las streamers más conocidas en México y que ya conoce la gloria; y en esta otra, la española que todo lo puede hacer, hasta boxear! Hoy se enfrentan Samy Rivers y RoRo en La Velada del Año VI, el evento de boxeo del creador de contenido Ibai Llanos.

La pelea, que es una de las más esperadas en la parte femenil del evento, reúne a dos creadoras de contenido con decenas de millones de seguidores y aquí te contamos todos los detalles al respecto.

Samy Rivers vs. RoRo: Horario y transmisión para ver EN VIVO la pelea en ‘La Velada VI’

El choque entre la streamer mexicana y la influencer española será este sábado 25 de julio desde el Estadio La Cartuja en Sevilla (España).

El evento comenzará a las 11:00 am (tiempo del centro de México). No hay horarios definidos para el inicio de cada pelea, salvo el primero a las 11:45 am pero, considerando tiempos de ediciones anteriores, el combate —séptimo en la cartelera— podría empezar entras las 3:00 pm o 4:00 pm aproximadamente.

La Velada del Año VI se podrá ver en vivo sin costo mediante los canales del streamer español Ibai Llanos en sus canales de Twitch, YouTube y TikTok. La pelea está pactada a 52 kg.

Pelea : Samy Rivers vs. RoRo

: Samy Rivers vs. RoRo Peso : 52 kg.

: 52 kg. Evento : La Velada del Año VI, séptimo combate

: La Velada del Año VI, séptimo combate Fecha : Sábado 25 de julio de 2026

: Sábado 25 de julio de 2026 Sede : Estadio La Cartuja en Sevilla, España

: Estadio La Cartuja en Sevilla, España Hora (CDMX) : 11:00 am, inicio del evento; 11:45, inicio de la cartelera; la pelea podría iniciar entre las 3:00 pm y 4:00 pm

: 11:00 am, inicio del evento; 11:45, inicio de la cartelera; la pelea podría iniciar entre las 3:00 pm y 4:00 pm Dónde ver: Canal de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y TikTok

Además, podrás seguir las acciones de la pelea mediante la cobertura de El Financiero Deportes.

¿Cómo llega Samy Rivers a su pelea contra RoRo?

Originaria de Monterrey, Nuevo León, Samy Rivers se planta en La Velada del Año VI luego de 3 años sin entrenar boxeo. La primera y última vez que pisó un ring fue para participar por partida doble en la edición 2023, en donde perdió ante la española Marina Rivers pero le ganó a Mayichi en sustitución de la baja de la estadounidense Amouranth.

Rivers, una de las streamers más conocidas en México y de toda habla hispana, cuenta con un total acumulado de más de 32.5 millones de seguidores en sus redes sociales y figura como favorita a ganar de acuerdo con el pronóstico oficial de la comunidad realizado por la organización de La Velada del Año.

Durante su proceso de preparación, Samy entrenó con su equipo de la Kings League (PIO FC) y además realizó sesiones con Lupita Villalobos, Gero Arias, Ari Gameplays, Carlos Belcast e, incluso, con Saúl ‘Canelo’ Álvarez y su entrenador Eddy Reynoso.

¿Cómo llega RoRo a su pelea en La Velada del Año VI?

Nacida en Madrid, RoRo se planta en La Velada del Año VI con hambre de revancha luego de que, en la edición anterior, debutó sobre el ring con una derrota ante la streamer Abby.

Con 14.6 millones de seguidores acumulados entre sus distintas plataformas, la española entrenó con un monje shaolín en China durante un tiempo.

La Velada del Año VI: Cartelera completa

Esta es la cartelera completa de La Velada del Año VI en orden de combates, donde destaca además la participación de la también mexicana Natalia MX:

Edu Aguirre vs Gastón Edul (inicia 11:45 am, CDMX) La Parce vs Fabiana Sevillano Clersss vs Natalia MX Lit Killah vs Kidd Keo Alondrissa vs Angie Velasco Viruzz vs Gero Arias Samy Rivers vs RoRo Marta Díaz vs Tatiana Kaër Plex vs Fernanfloo (Pelea coestelar) IlloJuan vs TheGrefg (Pelea estelar)

Artistas musicales confirmados en La Velada del Año VI

En este evento no todo es boxeo, también habrá números músicales. Los confrimados son: