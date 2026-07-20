La Velada del Año VI: Fecha, hora, cartelera completa de peleas, dónde ver y más

Estos son los detalles como fecha, cartelera y hora de inicio de La Velada del Año VI. (Foto: Shutterstock, X:@infoLaVelada)

La Velada del Año VI está lista para reunir nuevamente a algunos de los creadores de contenido más populares para que suban al ring y derroten a su rival.

El evento organizado por Ibai Llanos combinará boxeo amateur, música en vivo y entretenimiento con una cartelera de 10 combates, la más extensa en la historia del espectáculo.

La edición 2026 de La Velada del Año se celebra en el Estadio La Cartuja de Sevilla y puede seguirse de manera gratuita a través de distintas plataformas digitales.

Este año, dos influencers mexicanas tienen actividad arriba del ring del evento, y una de ellas es Samy Rivers, quien ya cuenta con experiencia.

La Velada del Año VI es organizada por Ibai Llanos. (Foto: Laveladadelaño)

¿Cuándo es La Velada del Año VI?

La sexta edición de La Velada del Año, donde ya peleó Alana Flores, se celebra el sábado 25 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja, ubicado en Sevilla, España.

El recinto vuelve a recibir el evento tras el éxito de la edición anterior y se espera un lleno total para una jornada que reunirá a miles de aficionados, además de millones de espectadores conectados desde diferentes países.

¿A qué hora empieza La Velada del Año VI?

La Velada del Año VI comienza a las 19:00 horas de España (CEST). Para México, el inicio está programado a las 11:00 horas (tiempo del centro del país),

¿Dónde ver La Velada del Año VI EN VIVO?

Al igual que en las ediciones anteriores, La Velada del Año VI puede seguirse de manera gratuita a través de los canales oficiales de Ibai Llanos.

Las plataformas disponibles serán:

YouTube

Twitch

TikTok

Es la primera ocasión en que el evento se transmita de forma simultánea en estas tres plataformas, permite que los seguidores elijan desde dónde disfrutar cada combate y las actuaciones musicales.

Así luce el cinturón que se llevan los ganadores en La Velada del Año VI. (Foto: Captura @ibaillanos)

Cartelera completa de peleas de La Velada del Año VI

La edición 2026 cuenta con diez enfrentamientos entre figuras del internet y el entretenimiento.

El duelo entre IlloJuan y TheGrefg será el encargado de cerrar la velada, mientras que el enfrentamiento entre los periodistas Edu Aguirre y Gastón Edul ha despertado gran expectativa debido a la rivalidad que tienen desde antes.

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clersss vs. Natalia MX

Lit Killah vs. Kidd Keo

Alondrissa vs. Angie Velasco

ViruZz vs. Gero Arias

RoRo vs. Rivers

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

YoSoyPlex vs. Fernanfloo

IlloJuan vs. TheGrefg (combate estelar)

¿Quiénes son las mexicanas en La Velada del Año VI?

México tiene representación en La Velada del Año VI gracias a la participación de Samy Rivers y Natalia MX.

Samy Rivers

Samy Rivers, cuyo nombre real es Samantha Rivera Treviño, es una streamer originaria de Monterrey, Nuevo León, considerada una de las creadoras de contenido más populares de México. Además de su trayectoria en Twitch y YouTube, también es presidenta de Pio FC en la Kings League y ya cuenta con experiencia en el boxeo, pues esta será su tercera participación en La Velada del Año tras competir en las ediciones de 2023 y 2025. En esta ocasión se enfrentar a la influencer española RoRo, en uno de los combates más esperados de la cartelera.

Natalia MX

Natalia MX es una influencer y creadora de contenido mexicana que ha ganado popularidad gracias a sus publicaciones en redes sociales, donde comparte contenido sobre estilo de vida, moda y entretenimiento. La mexicana hace su debut en La Velada del Año enfrentando a la española Clersss, un combate que marcará su primera experiencia sobre un cuadrilátero.

¿Qué artistas se presentarán en La Velada del Año VI?

El cartel musical confirmado para La Velada del Año VI está integrado por los cantantes Yandel, Juanes, Anuel AA, Bad Gyal, La Pantera y Lucho RK, aún sin confirmar la hora de participación de cada uno de ellos.

Además, Ibai Llanos adelantó que habrá artistas sorpresa, por lo que el espectáculo podría sumar más invitados durante la transmisión en vivo.