Mei Mei de Samy ‘Rivers’: ¿Cuánto cuesta comer en el restaurante de la influencer regiomontana?

¡También tiene un restaurante! La influencer Samy ‘Rivers’ Rivera, aparte de su debut en el evento la Velada del Año 3 de Ibai Llanos, ha incursionado en el mundo de los negocios con su propio establecimiento de comida asiática.

Samantha Treviño Rivera, cuyo apodo es ‘La Rivers’, es una creadora de contenido regiomontana reconocida por sus transmisiones en vivo desde las plataformas de Youtube y Twitch. Sus videos están enfocados en ‘gameplays’ de sus videojuegos favoritos.

El pasado 1 de julio, ‘La Rivers’ se convirtió en una de las participantes mexicanas del evento organizado por un ‘streamer’ español. En aquella competencia, la influencer se enfrentó a Marina Rivers en una contienda de box.

Tras haber perdido la primera pelea, la celebridad mexicana logró llevarse la victoria en el segundo enfrentamiento del evento organizado por Llanos.

Samy 'Rivers' es una influencer que hace contenido jugando videojuegos. (Foto: Instagram / @samyrivera)

¿Cómo es el restaurante de Samy ‘Rivers’?

‘La Rivers’ cuenta con alrededor de 2.7 millones de seguidores en Instagram, 1.9 millones en Youtube y 3 millones en Twich; sin embargo, aparte de su trayectoria profesional como creadora de contenido, la regiomontana tiene su propio restaurante.

Se trata de un establecimiento de comida rápida ubicado en la zona de San Pedro Garza García en Monterrey llamado Mei Mei. Este establecimiento se especializa en gastronomía oriental como fideos, arroz mixto, pollo, entre otros elementos.

“Yo hice todo ese negocio desde el principio, desde antes de ser ‘streamer’ lo quería poner, pero no había con qué... a mí me gusta mucho ese tipo de comida, pero en Monterrey realmente no hay un lugar bueno”, explicó en una ocasión ‘Rivers’ dentro de su canal.

Samy 'Rivers' mostró el antes y el después de la construcción de su restaurante Mei Mei. (Foto: Instagram / @samyrivera)

A través de su Instagram, Samy ‘Rivers’ presumió desde que consiguió el establecimiento para poner su negocio hasta el momento en el que concluyó su remodelación.

“Estoy muy contenta y emocionada de empezar este nuevo proyecto y compartirlo con ustedes”, escribió en sus redes sociales ‘La Rivers’ cuando inauguró Mei Mei a finales de noviembre de 2021.

¿Cuánto cuesta comer en Mei Mei?

Los alimentos del restaurante de ‘La Rivers’ se puede pedir por medio de diferentes aplicaciones de entrega de comida como Uber Eats y Rappi.

El menú de Mei Mei se compone una sección que lleva el nombre de ‘boxes’ (cajas) que se trata de una combinación de platos fuertes y acompañamientos que ofrecen:

Hungry (un platillo fuerte y un acompañamiento): 149 pesos

Very Hungry (dos platillos fuertes y dos acompañamientos): 199 pesos

Box (un platillo fuerte): 139 pesos

Box acompañamiento: 75 pesos

Mei Mei es un restaurante de comida oriental. (Foto: Instagram / @meimei.mex)

Asimismo, tiene una sección de ‘extras’ en los que ofrece un platillo de galletas oreo por 20 pesos y rollos de comida por 19 pesos. Estos son los platillos que se pueden elegir dentro del restaurante de Mei Mei en Monterrey:

Pollo Mei Mei

Pollo picante Mei Mei

Carne de Shanghái (carne con brócoli)

Carne de Mongolia (carne con salsa especial)

Carne de Beijing (carne con toques a picante)

El sitio de Mei Mei ofrece una variedad de platillos orientales. (Foto: Instagram / @meimei.mex)

Estos son los complementos que pueden tener los paltillos fuertes del restaurante de ‘La Rivers’:

Arroz blanco

Arroz frito a la Mei Mei

Fideos de Tokyo

En cuanto a bebidas, el establecimiento ofrece agua natural y refrescos por 15 pesos. El restaurante de Samy ‘Rivers’ abre todos los días en un horario de 12:00 a 10:00 horas.