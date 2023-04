¿#EsRubius? Streamer dice que se postulará para presidente si AMLO lo supera otra vez

Luego de que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador fuera nombrado como uno de los streamers en español más populares, de acuerdo al reporte de Stream Charts, algunos ‘colegas’ de AMLO han reaccionado a esta distinción.

AMLO aparece en ese conteo por encima de famosos streamers españoles como ElMariana o Rubius, este último lanzó un reto si es que el mandatario mexicano lo vuelve a superar en el siguiente conteo que se haga público.

“Si AMLO, en el segundo trimestre de 2023 me vuelve a superar, me presentaré como presidente de México. Espero que me voten, me teñiré el pelo de blanco, haré streams matutinos, si él me quita el puesto de streamer, yo le quitaré el puesto de presidente”, bromeó el streamer español.

Rubius no es el único streamer que ha tomado con humor el hecho de tener a AMLO entre ellos, pues ElXokas dijo que su décimo lugar en la lista era culpa del presidente de México, mientras que TheGregf dijo que los premios Esland podrían regresar a México, con la posibilidad de que AMLO se lleve uno.

¿Por qué AMLO está entre los streamers más populares?

AMLO se ubica dentro del Top 10 de los streamers de habla hispana, específicamente en el sexto sitio, porque en su canal de Youtube presenta transmisiones en vivo de forma cotidiana, esto debido a la difusión de sus conferencias matutinas de la semana.

Sin embargo, el reporte de Stream Charts no gustó a uno de los personajes más conocidos del mundo del internet, Ibai Llanos, quien ocupa el primer lugar del ranking, y que criticó a la empresa difusora del conteo, al considerar que la presencia del mandatario mexicano no tiene sentido.

“No incluimos canales organizativos en nuestras listas de streamers, pero aquí vimos el canal presidencial oficial. El canal emite en directo durante un periodo de tiempo seleccionado, por lo que técnicamente forma parte del streaming en directo”, explicó Stream Charts a Ibai a través de Twitter.

El presidente López Obrador tenía, al momento de la presentación del ranking, 208 horas de transmisión y 13.20 millones de vistas en su canal de Youtube.