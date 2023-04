AMLO manda mensaje sobre rumores: ‘El muerto que mataron goza de cabal salud’

Tras dar positivo a COVID-19 por tercera ocasión y ausentarse de las conferencias matutinas en Palacio Nacional, reapareció el presidente Andrés Manuel López Obrador en un video de 18 minutos aproximadamente.

El mandatario envió un mensaje sobre los rumores que se han generado por su estado de salud. ‘’El muerto que tú matáis goza de cabal salud’', sentenció en el video difundido en redes sociales.

Agregó que las personas inventaron cosas como que le dio un derrame cerebral, que en Palacio Nacional hay médicos cardiólogos del hospital militar y aseguró que no es así.

‘’Como presidente de México tengo la obligación de informarles sobre mi estado de salud, ya lo hice, pero de todas maneras como han habido especulaciones es importante decirles que estoy bien’', aseguró.

Detalló que se complicó su contagio COVID-19 debido a una gira muy intensa que inició en Veracruz, donde hubo cambio de clima.

‘’Ahí me hizo crisis porque se me bajó la presión estando en una reunión con ingenieros militares; como que me quedé dormido’', explicó el mandatario.

¿Cómo fue trasladado AMLO a la CDMX?

El mandatario detalló lo que pasó luego de que se le bajó la presión. Contó que le dieron suero y lo estabilizaron de inmediato, por lo que no hubo afectaciones al corazón o el cerebro.

Fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México y aseguró que todo el tiempo estuvo consiente. Luego de esto informó sobre su estado de salud en un tweet.

‘’Empezaron las especulaciones porque mis adversarios tienen mucha imaginación’', expresó AMLO.

Agregó que durante los días en que se ausentó ya escribió dos discursos: uno para el 1° de mayo, el Día del Trabajo y el del 5, por la conmemoración de la Batalla de Puebla.

López Obrador también dijo que ha estado al pendiente de lo que pasa en el país, sobre todo del fortalecimiento del peso y de la inflación, que va a la baja.