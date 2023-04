Reunión de gobernadores de Morena: Adán Augusto pide ‘paciencia’ por ausencia de AMLO

Aunque se convocó a gobernadores de Morena y afines en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador no emitió mensaje alguno para éstos, pues hay que tener “paciencia” para su aparición tras su contagio de COVID-19, pidió el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Durante este día, 22 gobernadores se dieron cita para la reunión que encabezó el titular de la política interior.

“Fue una reunión, como se tenía programada, de la evaluación de la Estrategia de Seguridad y de los Programas de Bienestar. Fue básicamente eso, revisar el avance de la Estrategia Nacional de Seguridad en cada uno de los estados y, en la segunda parte, fue la evaluación de los Programas de Bienestar”, dijo el secretario en breve entrevista con medios de comunicación luego del encuentro de hora y media.

En materia de seguridad no hubo ajustes, pues sólo se dio un informe de la “baja” en la incidencia delictiva.

Aunque se le preguntó si hubo algún mensaje del presidente para las autoridades estatales, el secretario de Gobernación indicó que no era el motivo del encuentro. “El objetivo de la reunión no era que mandara un mensaje a los gobernadores, sino que avanzáramos en la evaluación”, explicó.

Se le cuestionó si a los gobernadores y gobernadoras externaron alguna preocupación por la salud del Presidente: “No, ninguna”.

Al encargado de la gobernabilidad del país se le insistió en por qué el Presidente no aparecido en sus redes sociales pese al cotidiano uso que les da, y a cuatro días de que dio positivo a COVID-19: “Yo lo he visto, no sé dónde no haya aparecido, ya aparecerá, tengan paciencia”.

Rubén Rocha, gobernador en Sinaloa, agregó que sí se les dio un reporte del estado de salud de AMLO: “Sí, que está bien”, se limitó a decir.

Cuauhtémoc Blanco e Indira Vizcaíno también rechazaron que haya habido un mensaje de parte del mandatario.

¿Cómo está AMLO tras su contagio de COVID?

Todo parece indicar que López Obrador retomará sus actividades de manera normal antes del fin de semana, adelantó Adán Augusto López este miércoles, en la conferencia matutina que encabeza.

De acuerdo con el secretario de Gobernación, el presidente continúa recuperándose en Palacio Nacional. Los síntomas de COVID-19 que presenta AMLO han disminuido paulatinamente, dijo.