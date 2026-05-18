¿Qué es más preocupante: ébola o hantavirus?: ‘Hay bajo riesgo de pandemia’, dice Alejandro Macías

El doctor Alejandro Macías explicó que el ébola se transmite con facildad por contacto directo en las áreas afectadas por el brote. (EFE)

Durante las últimas semanas los casos de ébola y hantavirus encendieron las alertas en el mundo ante el temor de que los contagios se extiendan y ocurra una nueva pandemia.

El doctor Alejandro Macías aclaró, a través de sus redes sociales, que el riesgo de pandemia es bajo para ambas enfermedades.

Sin embargo, el infectólogo también detalló que que la ‘peor’ enfermedad es el ébola debido a que van cientos de casos en la República Democrática del Congo.

El ébola se transmite con facilidad por contacto directo en las áreas afectadas y tras la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), será más difícil la ayuda internacional.

¿Qué sabemos sobre el ébola?

“En El Congo se estiman más de 300 casos de ébola y crecen a una velocidad relativamente grande. Hay dos casos también en Uganda y puede diseminarse a la parte central de África”, dijo el doctor Macías.

El zar contra la influenza en México detalló que una persona enferma con ébola puede causar hasta dos contagios más, por lo que el brote no se detendrá solo sino que se necesitan acciones internacionales de salud.

“El brote ocurre en instituciones médicas precarias, con pobre instrumento para el diagnóstico, al igual que la atención para los enfermos”, añadió el epidemiólogo.

Macías agregó que en otras ocasiones se utiliza una vacuna; sin embargo, la variante actual parece no responder contra dicho fármaco.

Esto sabemos sobre los casos de hantavirus

“El hantavirus se limitará en el número de contagios debido a que los casos se controlan. Nadie se ha infectado fuera de las personas que iban en el crucero”, adelantó el epidemiólogo.

El crucero neerlandés MV Hondius, que registró un brote de hantavirus, volverá a navegar a partir del próximo 13 de junio, una vez haya finalizado un completo proceso de limpieza y desinfección que comenzará este martes.

En el barco quedaban 27 personas: 25 miembros de la tripulación y dos sanitarios enviados por Países Bajos para acompañarlos desde Tenerife, y que han hecho el viaje sometidos a estrictas medidas de sanitarias para no entrar en contacto con la tripulación que llevaba ya semanas a bordo.

Tras el desembarco controlado de la tripulación, comenzará una operación integral de limpieza y descontaminación del crucero, un proceso que, según especialistas marítimos consultados por EFE, podría prolongarse al menos una semana debido a las dimensiones del barco y la dificultad de certificar la eliminación completa del virus.

La OMS insiste en que la probabilidad de transmisión sostenida del hantavirus entre personas es “muy baja”, aunque, como el periodo de incubación de este virus puede extenderse hasta seis semanas, los pasajeros y tripulación del Hondius deberán someterse a cuarentenas de 42 días.

*Con información de EFE