¿Brote de hantavirus es de una nueva variante? CDC de Europa analiza los casos del crucero MV Hondius

Los últimos pasajeros del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, abandonaron el barco este 11 de mayo.

Especialistas del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) analizaron los contagios de hantavirus en el crucero MV Hondius para conocer si se trata de una nueva variante del virus.

Luego de realizar los análisis genéticos, los especialistas determinaron que el brote de hantavirus en el crucero neerlandés MH Hondius apuntan a que se trata de la variante Andes, ya conocida, y no de una nueva.

Esta determinación es importante, toda vez que los especialistas concluyeron que no hay evidencia de que la variante Andes del hantavirus sea más dañina.

“La reciente secuenciación genética del virus sugiere firmemente que las muestras confirmadas del pasajero evaluado están vinculadas a la misma fuente original de la infección. La información genómica indica también que el virus implicado en el brote es similar a los virus Andes que ya se sabe que circulan en Sudamérica y no es una nueva variante”, informó el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).

El ECDC resaltó que “actualmente no hay evidencia de que esta variante se transmita más fácilmente o cause una enfermedad más grave que otros virus de la variante Andes”.

¿Qué recomienda el ECDC sobre los casos de hantavirus?

De acuerdo con el ECDC, con sede en Estocolmo, la recomendación de que los pasajeros y la tripulación del MV Hondius que tengan síntomas sean sometidos a aislamiento médico inmediato.

Las personas que no tengan síntomas de hantavirus deben ser puestos en cuarentena de hasta seis semanas.

“Debido a la incertidumbre que existe y el largo período de incubación, es posible que podamos ver más casos en pasajeros y tripulación en las próximas semanas. De ahí que el enfoque precavido del ECDC desde el comienzo haya sido muy importante”, señaló la directora del ECDC, Pamela Rendi-Wagner.

El ECDC recordó que sigue trabajando de forma estrecha con los Estados miembros, la Comisión Europea, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros socios para dar una respuesta coordinada y compartir información.

¿Cómo inició el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius?

El barco MV Hondius partió el pasado 1 de abril desde la terminal portuaria de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, con destino a Cabo Verde.

Durante la travesía se produjo un brote de hantavirus, que ha causado, hasta el momento, la muerte de tres personas.

El crucero lleva días fondeado en la entrada del puerto de Granadilla de Abona, en la isla atlántica española de Tenerife, mientras sus ocupantes están siendo repatriados a sus respectivos países.