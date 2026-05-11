(Video) Detienen a magistrada en estado de ebriedad en Feria de San Marcos; se negó a pagar la cuenta

Martha Elba Dávila Pérez, magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial de Aguascalientes, se hizo viral en redes sociales... por protagonizar un altercado en la Feria Nacional de San Marcos, donde fue detenida presuntamente en estado de ebriedad.

La magistrada Dávila Pérez fue acusada por negarse a pagar la cuenta en un establecimiento donde presuntamente se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas.

De acuerdo con las primeras versiones, al lugar acudió su esposo, Jorge García, funcionario estatal, quien habría intentado intervenir para evitar la detención de la magistrada en la feria de Aguascalientes. Sin embargo, ambos terminaron arrestados por las autoridades.

A pesar del altercado, hasta el momento no se han anunciado sanciones oficiales en contra de Martha Elba Dávila Pérez, quien asumió el cargo apenas en agosto de 2025 tras las elecciones del Poder Judicial.

¿Quién es Martha Elba Dávila, magistrada detenida en la Feria de San Marcos?

Martha Elba Dávila Pérez es una jurista y académica vinculada al ámbito del Derecho en Aguascalientes. De acuerdo con la información pública disponible, la funcionaria ha desarrollado trayectoria tanto en la docencia como en la formación académica especializada.

Entre sus antecedentes académicos y profesionales destacan:

Estudiante de posgrado en la Escuela de Derecho de la Universidad Cuauhtémoc Campus Aguascalientes.

Docente de la Licenciatura en Derecho en la Universidad Cuauhtémoc Aguascalientes.

Estudiante de posgrado en el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Alumna de la Maestría en Litigio Estratégico Internacional en Derechos Humanos en el Instituto de Altos Estudios Universitarios.

Estudiante de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Martha Elba Dávila Pérez actualmente es magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) de Aguascalientes que tomó protesta en agosto de 2025.

Su nombre cobró relevancia este lunes luego de que fuera señalada por un incidente en la Feria Nacional de San Marcos, donde protagonizó un altercado en un establecimiento.