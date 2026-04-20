Tere Jiménez celebra anuncio de inversión de Flex en Aguascalientes

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, celebró el anuncio de inversión por mil millones de dólares en México que hizo la empresa estadounidense Flex, ya que una parte de este importante capital será destinada a su planta de Aguascalientes, lo que tendrá un impacto positivo en el desarrollo económico del estado.

Tere Jiménez subrayó que esta inversión representa una muestra clara de la confianza que las empresas globales tienen en Aguascalientes, gracias a su entorno de seguridad, estabilidad laboral, competitividad y mano de obra calificada.

Dijo que la llegada de esta nueva inversión fortalecerá el dinamismo económico de la entidad, impulsará la generación de empleos de calidad y abrirá mayores oportunidades de desarrollo para las familias aguascalentenses.

“Tener inversiones de este nivel en nuestro estado significa más crecimiento, más empleos y mejores condiciones de vida para nuestra gente. Seguiremos trabajando para que Aguascalientes continúe siendo un destino atractivo para la inversión nacional e internacional”, destacó.

Finalmente, Tere Jiménez reiteró el compromiso de su administración de mantener las condiciones necesarias para que más empresas sigan apostando por el estado, consolidando así un desarrollo económico sostenido y equitativo.

Cabe destacar que en el anuncio hecho en La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, se informó que la millonaria inversión que se ejercerá entre 2026 y 2028, tendrá impacto en Aguascalientes, Guadalajara y Chihuahua, y estará enfocada al tema de inteligencia artificial y centros de datos.