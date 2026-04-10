IMCO le pone ‘A+’ a Aguascalientes por nivel de inglés en México

Aguascalientes quedó en el top 10 de estados con mejor dominio del idioma inglés en México, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), con base en el English Proficiency Index 2024 (EF EPI).

El resultado refleja una estrategia educativa enfocada en fortalecer el aprendizaje del inglés desde edades tempranas, con el objetivo de formar capital humano competitivo en un entorno global.

Inglés, clave para atraer inversión y competitividad

El IMCO destaca que el dominio del inglés es una herramienta fundamental para atraer inversiones, mejorar la empleabilidad y elevar la competitividad económica.

En este contexto, Aguascalientes ha impulsado políticas públicas orientadas a preparar a estudiantes para integrarse a mercados internacionales, mediante el fortalecimiento de habilidades lingüísticas desde la educación básica.

Uno de los principales ejes de esta estrategia es el programa Gigante Bilingüe, impulsado por el Gobierno de Tere Jiménez.

Al inicio de la actual administración, solo el 30 por ciento de las primarias públicas contaba con enseñanza de inglés; actualmente, la cobertura alcanza:

96 por ciento en primaria

100 por ciento en secundaria

En términos absolutos, el avance implica que 132 mil 574 estudiantes de primaria reciben formación en inglés, de un total de 138 mil 098 alumnos, lo que representa un crecimiento significativo en el acceso a esta habilidad.

Aguascalientes apuesta por educación multilingüe

Además del inglés, el estado ha diversificado la enseñanza de idiomas:

3 mil 600 estudiantes cursan francés

570 estudian japonés

Esta estrategia busca ampliar las oportunidades académicas y laborales de los jóvenes, en línea con las demandas de la economía global.

Centros de idiomas amplían cobertura gratuita

Como parte del fortalecimiento educativo, el Gobierno de Tere Jiménez ha creado 10 Centros de Idiomas, que ofrecen formación gratuita en siete lenguas:

Inglés

Alemán

Francés

Italiano

Chino mandarín

Coreano

Japonés

Estos espacios cuentan con más de 2 mil lugares disponibles distribuidos en 101 grupos activos en distintas sedes del estado.

Aguascalientes busca consolidarse como referente nacional

Con estos avances, la entidad se posiciona como un referente en educación bilingüe y multilingüe en México.

Para 2026, el gobierno estatal prevé ampliar la cobertura y consolidar un modelo educativo que fortalezca la vinculación internacional y genere mayores oportunidades para niñas, niños y jóvenes.