Desaparición forzada en Veracruz: detienen a 11 policías vinculados con operativo en gobierno de Duarte

Colectivos de madres buscadoras afirman que el gobierno de Javier Duarte desapareció a cerca de 30 personas en Coatzacoalcos en 2015.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz detuvo a 11 elementos y exelementos de la policía estatal por el delito de desaparición forzada, el cual habría ocurrido en el marco del Operativo Blindaje Coatzacoalcos en 2015, durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

Las detenciones se realizaron este lunes 13 de julio. Debido a que algunos de los elementos se encontraban en activo en distintas partes de la zona sur del estado, estas se efectuaron mientras los efectivos que se encontraban laborando o se reportaban en sus bases.

La institución no confirmó cuántas personas formaban parte de la fuerza de seguridad, pues solamente se limitó a explicar que se les imputará el delito de desaparición forzada, es decir, aquella que cometen elementos del estado.

“Como resultado de labores de investigación y trabajo de campo, la Fiscalía General del Estado, a través de la Policía Ministerial, cumplimentó una orden de aprehensión emitida por la autoridad judicial con sede en el distrito de Coatzacoalcos, en contra de Adiel ‘N’, Guillermo ‘N’, Pablo ‘N’, Lorenza ‘N’, Juan ‘N’, Francisco ‘N’, Cristian Iván ‘N’, Rosendo ‘N’, Froylán ‘N’, Isaí ‘N’ y María Guadalupe ‘N’”, aseguró el boletín de la FGE.

“Las personas detenidas son investigadas por su probable participación en hechos relacionados con el delito de desaparición forzada de personas, en agravio de cuatro víctimas, ocurridos durante el operativo denominado ‘Blindaje Coatzacoalcos’, el 25 de septiembre de 2015”, añadió.

¿Qué fue el operativo Blindaje Coatzacoalcos?

El operativo Blindaje Coatzacoalcos fue implementado por el gobierno del entonces mandatario Javier Duarte de Ochoa, que consistió en una serie de retenes y operativos presuntamente para mejorar la seguridad pero que provocó la desaparición de una gran cantidad de personas.

Algunos colectivos han denunciado que durante ese operativo fueron más de 30 personas que desaparecieron en distintos puntos de la ciudad ubicada al sur de Veracruz.

Por el caso Jacob Vicente Jiménez González, Abraham Torres, Camilo Silva y Carlos Rojas, desaparecidos cuando viajaban a bordo de un taxi en el municipio, los colectivos ya han conseguido obtener recomendaciones de derechos humanos y disculpas públicas por parte del Gobierno Del Estado.