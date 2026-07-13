Buques de México llegan a Venezuela: Llevan 388 toneladas de ayuda humanitaria para damnificados por sismos

Elementos de la armada ayudarán con lo básico para suministrar la ayuda humanitaria a Venezuela.

Dos buques de la Marina de México llegaron con ayuda humanitaria a La Guaira tras los sismos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio.

Con ayuda de la Armada Mexicana y la Secretaría de Relaciones Exteriores, los buques de apoyo logístico ARM ‘Isla Holbox’ (BAL-02) y ‘Huasteco’ (AMP-01) viajaron durante aproximadamente ocho días por el Mar Caribe, con el objetivo de trasladar el apoyo a la población de Venezuela golpeada por los sismos.

Dicha misión fue ordenada por la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte del compromiso de cooperación internacional y asistencia humanitaria para los pueblos que son víctimas de distintos fenómenos naturales.

El recorrido de los buques fue de aproximadamente mil 969 millas náuticas, equivalentes a unos 3 mil 600 kilómetros.

El apoyo a Venezuela es de unas 388 toneladas de ayuda humanitaria. (Semar)

¿Qué ayuda entregó México a Venezuela tras los sismos?

La ayuda humanitaria de México ante los sismos en Venezuela es de 388.42 toneladas, e incluye alimentos, agua embotellada, artículos de higiene personal, medicamentos, insumos médicos y cuatro plantas potabilizadoras de agua con capacidad para producir mil litros de agua purificada por hora cada una.

Estos apoyos se suman a los que llevaron aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) días después de los dos terremotos en Venezuela.

Las autoridades mencionaron, además, que 100 elementos de las Brigadas de Respuesta a Emergencias (BRE) de la Armada participarán en maniobras de desembarque, instalación y puesta en operación de las plantas potabilizadoras, además de actividades de organización y distribución de ayuda humanitaria.

¿México apoyará a suministrar ayuda humanitaria a Venezuela?

La Marina explicó que la fase de atención a la emergencia inmediata en Venezuela fue superada; sin embargo, colaborarán para restablecer servicios esenciales a través de labores de recuperación.

Con ello, buscan que la ayuda humanitaria fortalezca el suministro de insumos básicos y acciones en beneficio de las comunidades.

Las autoridades agradecieron a las instituciones y organizaciones de la sociedad civil que integraron los víveres e insumos para los venezolanos afectados por los sismos.

El saldo de los sismos en Venezuela, a corte de este lunes 13 de julio, es de 4 mil 561 fallecidos, así como 16 mil 740 heridos y 17 mil 907 viviendas afectadas.

La actualización del informe también señaló que 128 mil 324 familias han sido atendidas y que 20 mil 231 personas permanecen alojadas en un total de 107 campamentos transitorios habilitados, principalmente en escuelas de Caracas y de los estados vecinos de Miranda y La Guaira, este último el más afectado por los sismos.

El Gobierno informó este fin de semana del comienzo de un censo biométrico para saber cuántas viviendas se necesitan, aunque ya estima que puedan ser 25 mil.

Jorge Rodríguez además anunció el sábado en una conferencia de prensa que la jefa de Estado entregará las primeras 200 viviendas esta semana, aunque sin profundizar en detalles.

La ayuda humanitaria a Venezuela incluye plantas de potabilización de agua. (Sema)

Con información de EFE.