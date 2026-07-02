(VIDEO) 180 horas atrapado: así fue el esperanzador rescate de Hernán Gil tras terremotos en Venezuela

Hernán Alberto Gil Flores, de 44 años, fue rescatado después de 72 horas de trabajo intenso y de más de 192 horas de estar atrapado bajo los escombros de un estacionamiento en Venezuela.

Hernán Alberto Gil Flores, un vigilante de 44 años, volvió a sentir el calor del sol el 2 de julio tras su rescate, luego permanecer ocho días bajo los escombros del centro comercial Galerías Playa Grande, Venezuela, colapsado por los terremotos que azotaron al país el pasado 24 de junio.

El operativo para su rescate concentró los esfuerzos de 100 especialistas internacionales provenientes de El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos, Portugal, México y Chile.

“Para nosotros es un milagro y cómo me siento, es increíble, es increíble, no nos lo creemos, pero hoy por hoy podemos decir don Hernán va a estar con su familia próximamente, entonces nos damos por servidos aquí en Venezuela”, expresó a EFE Allan Madrigal de la Cruz Roja de Costa Rica.

Debido a las constantes réplicas sísmicas registradas en la zona, la extracción tuvo que realizarse sin maquinaria pesada, únicamente con herramientas manuales, seis sensores de movimiento e ingeniería de apuntalamiento.

Fue “insistir, insistir, insistir”, añadió el brigadista, para sacarlo de forma segura sin tomar “el camino fácil”.

¿Cómo fue el rescate de Hernán Gil?

Gil estaba trabajando en la residencia Sol Marino Garden del sector Playa Grande cuando quedó atrapado en la garita de vigilancia del sótano por los terremotos que afectaron especialmente esa región costera, cercana a Caracas.

Cuatro días después del desastre, el domingo 28 de junio, un equipo de 16 personas de Costa Rica que buscaba recuperar cuerpos en la zona tuvo el primer contacto con Hernán, que pidió auxilio desde donde estaba.

Pese a las complicaciones del caso, los rescatistas siempre reportaron que Gil estaba consciente, hidratado y con buen ánimo, lo que le permitía incluso “echar chistes”.

Mediante sondas y mangueras, los equipos lograron suministrarle agua y alimentos, además de introducir cámaras y un micrófono para monitorear su estado de salud, hasta que finalmente los brigadistas pudieron abrir paso para sacarlo.

Gil tiene dos hijos con su esposa, Gusbimar González, quien se mantuvo a las afueras del edificio desde el jueves, 25 de junio, hasta que fue rescatado.

Estado de salud de Hernán Gil tras el rescate en Caracas

Por lo pronto, Hernán se encuentra en el Hospital de Clínicas Caracas, en el oeste de Caracas, donde el equipo médico le hizo varios estudios, entre ellos una tomografía en la que detectaron una luxación de clavícula izquierda, pequeñas bandas de atelectasia, hematoma subgaleal parietal izquierdo, leve sinusitis inflamatoria etmoidal y frontal.

Un trabajador del centro de salud dijo a EFE que por protocolo y para mantenerlo en observación, Gil está en la Unidad de Cuidados Intensivos, pero que se encuentra en buen estado y consciente.

Sube número de fallecidos por terremotos de Venezuela

El número de fallecidos por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 ocurridos en la zona norte de Venezuela el pasado 24 de junio asciende a al menos dos mil 595, mientras que la cantidad de heridos es de 12 mil 400, anunció este jueves la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Rodríguez, que destacó la presencia en Venezuela de rescatistas de 33 países, develó los datos durante una rueda de prensa cuando se cumplen ocho días desde el doble terremoto que afectó a Caracas y otros seis estados del norte del país.

La presidenta encargada, que compareció junto al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, defendió la labor de su Gobierno y aseguró que hay un total de seis mil 462 personas rescatadas. “Inmediatamente se activó el Estado venezolano en su conjunto”, dijo.

Durante su intervención, Rodríguez agradeció el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump; del jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez; del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; y del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

-Con información de EFE.