Caso Roxana Guzmán: Detienen al ‘Delta 1′, ligado con el secuestro y asesinato de la periodista

Jorge Iván ‘N’, conocido como el ‘Delta 1′, fue detenido en Veracruz este jueves 2 de julio, en un operativo relacionado con el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán.

La detención del ‘Delta 1′ ocurre días después del arresto de José del Carmen ‘N’, conocido como el ‘Delta 7′, además de su pareja, Karen, y cuatro policías presuntamente ligados a la desaparición de la periodista.

Por ahora se desconoce si el arresto del ‘Delta 1′ fue dentro de las labores de investigación en la zona de Las Choapas; sin embargo, las autoridades confirmaron que se dio gracias a un plan coordinado entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Las autoridades no confirmaron cuál fue su participación en el ataque contra Roxana Guzmán, que está a la espera de que se confirme que el cuerpo hallado sin vida en Ixhuatlán del Sureste es de ella, luego de que la gobernadora, Rocío Nahle, dijera que los análisis están en curso.

‘Delta 1′: ¿Qué sabemos del mando criminal ligado al asesinato de Roxana Guzmán?

El ‘Delta 1′, como se le conoce Jorge Iván ‘N’, sería un mando dentro del grupo delictivo ‘Sombra’, que opera en el sur de Veracruz.

De acuerdo con Quadratín, al ser un mando y no un operador, es posible que haya sido autor intelectual en la desaparición de la periodista Roxana Guzmán, aunque solo se ha podido confirmar su participación material en el asesinato, según las autoridades competentes.

Se desconoce cómo fue su detención, además de las actividades que llevaron a cabo las instituciones para dar con él.

Además, existe poca información acerca de la estructura de ‘Sombra’ y si está ligada a otro cártel en Veracruz, así como su relación con hechos violentos en el estado.

Con información de Quadratín.