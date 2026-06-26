Asesinato de la periodista Roxana Guzmán: Detienen a ‘Delta 7′ presunto autor del secuestro

La periodista Roxana Guzmán fue secuestrada por un comando que ingresó a su casa, de acuerdo con un video.

La Secretaría de Marina y la Fiscalía de Veracruz detuvieron al presunto responsable del secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán.

La detención se realizó en el municipio de Coatzacoalcos donde fue detenido José Del Carmen Cadena Escayola, alias ‘Delta 7′.

Fue el mismo ‘Delta 7′ quien, tras su captura, indicó el lugar donde asesinaron a la periodista Roxana Guzmán.

La comunicadora fue privada de la libertad el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital, luego de que un comando armado entró a su casa por la fuerza.

De acuerdo con un comunicado, la Marina encabezó las labores de localización en coordinación con la Fiscalía del estado, articulando inteligencia con diversas corporaciones estatales y federales.

¿Qué sabemos del secuestro de Roxana Guzmán?

Roxana Guzmán era directora del portal de noticias Pulso Informativo del Sureste. A través de dicha plataforma realizaba transmisiones en vivo para compartir información y reportes ciudadanos de la zona sur de Veracruz.

En redes sociales circuló el video del momento en el que el comando armado entra a su casa.

Las imágenes muestran a hombres encapuchados y armados que golpearon la puerta de la vivienda de la periodista para ingresar al domicilio.

A partir de ese momento, los sujetos plagiaron a Roxana y no se supo nada de ella desde principios de junio.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el secuestro de la periodista Roxana Guzmán?

Al ser cuestionada en una de sus conferencias ‘mañaneras’ sobre el secuestro de la periodista Roxana Guzmán, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el caso estaba siendo directamente atendido por el Gabinete de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch.

“Está trabajando la Fiscalía General del Estado y las fuerzas federales y estatales. Son varias líneas de investigación y hay que esperar. Es un tema al que hay que ponerle toda la atención; sea o no comunicadora, es una persona, una mujer que fue sustraída de su casa”, declaró.

Más tarde, los padres de Roxana Guzmán pidieron a la presidenta Sheinbaum su apoyo para reforzar las labores de búsqueda de la comunicadora.

“Por favor, no se le olvide mi hija”, le dijo Rubicelia Ramirez, mamá de la periodista Roxana Guzmán, a la presidenta.

“La están buscando”, respondió la mandataria mientras sostenía su mano al interior del vehículo, tras enabezar su conferencia ‘mañanera’ en Veracruz.

“Yo pido a todas las autoridades que nos apoyen, por favor, y también a la gente que se ponga la mano en el corazón. Si escuchan algo o saben algo, por muy mínimo que sea el detalle, puede hacer la diferencia”, declaró la familia de la periodista.

*Con información de Ana Osorio / Corresponsal