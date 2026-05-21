Imelda Tuñón destituye a Maribel Guardia como tutora de José Julián; periodista de espectáculos toma el cargo

Imelda Tuñón y Maribel Guardia tuvieron un pleito por la custodia de José Julián, hijo de Julián Figueroa. (Foto: Cuartoscuro)

Imelda Tuñón informó que destituyó a Maribel Guardia como la tutora legal de José Julián, hijo que tuvo junto con el cantante Julián Figueroa.

La joven informó que la decisión fue tomada por sus abogados y ella no cuenta con las facultades de explicar los motivos, pues eso corresponde a su defensa.

Además, aclaró que todo el proceso es para buscar el bienestar de su hijo, porque “siempre va a pensar primero en él”, dijo en una entrevista para Univisión.

Imelda Tuñón fue la pareja de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Por qué Maribel Guardia fue destituida como tutora de José Julián?

Addis, tía de Imelda Tuñón, fue la encargada de informar la noticia y revelar más detalles acerca del proceso legal al que se enfrenta la exactriz de Aventurera:

“Maribel Guardia ya fue notificada, estaba obligada a que su nieto tuviera educación, alimento, salud y formación luego de la perdida de su papá, además supervisar el patrimonio de los bienes, rendición de cuentas de los movimientos. Ella nunca manejo el dinero y no tenía acceso a esto, pero sí de los ingresos y egresos, solo supervisaba”, declaró en De Primera Mano.

Sin embargo, según la conductora de TV el albacea, quien es Marco Chacón, no cumplió con esta obligación y “no le daba nada”.De acuerdo con Addis, la actriz ya no puede hacer ningún movimiento relacionado con la manutención del menor de edad.

Fue la tía de Imelda Garza Tuñón quien adquirió el cargo de tutriz que anteriormente tenía la actriz: “Lo decidió el juez, no fue por designación personal, se me citó para aceptar el cargo y la responsabilidad con todo el amor hacia el menor”.

La primera acción de la presentadora de TV fue solicitar la remoción del esposo de Maribel Guardia como el albacea de los bienes de José Julián. Hasta el momento, Guardia no emitió ninguna declaración respecto al tema.

¿Qué dijo Marco Chacón de su destitución como albacea?

Marco Chacón compartió un comunicado con el programa Ventaneando, compartido este jueves, donde mencionó que acepta su remoción del cargo de albacea.

“Se acatará lo que designe su señoría, no tengo ninguna intención de continuar en ese lugar, manifesté en todo momento que no tengo interés de poseer los bienes y en búsqueda de la intención del interés superior del menor, se debe elegir a alguien más”.

De acuerdo con el programa de TV, por ahora no se notificó quién tomará el cargo del esposo de la actriz Maribel Guardia en la manutención y cuidado de José Julián.

Maribel Guardia ya fue notificada de su destitución como tutriz de José Julián. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Quién es Addis Tuñón, nueva tutora de José Julián?

Addis Tuñón es una periodista y conductora mexicana reconocida por su participación en el programa de espectáculos De Primera Mano, con Gustavo Adolfo Infante. A lo largo de su carrera se ha consolidado como una de las figuras más constantes del periodismo de espectáculos en México.

Originaria de Chihuahua, Addis comenzó en los medios desde muy joven y con el paso de los años trabajó en radio, televisión y doblaje. Además de cubrir noticias del espectáculo, también ha realizado investigaciones periodísticas de otro tipo de temas.

La conductora también ha compartido aspectos personales de su vida, como los momentos difíciles que atravesó durante su infancia y el proceso de adopción de sus hijos.

Imelda Tuñón mantuvo un pleito legal con Maribel Guardia por la custodia de su hijo José Julián. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Por qué existe un conflicto entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia por la custodia del hijo de Julián Figueroa?

El conflicto entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia comenzó meses después de la muerte de Julián Figueroa, ocurrida en 2023. Aunque inicialmente ambas mantenían una relación cercana, la situación cambió cuando surgieron diferencias sobre el cuidado de José Julián y la administración de los bienes.

Maribel Guardia denunció a Imelda Tuñón por presunta violencia familiar y supuestos problemas relacionados con consumo de alcohol y drogas, argumentando que buscaba proteger la integridad de su nieto.

La actriz incluso obtuvo temporalmente la custodia del menor mientras las autoridades realizaban investigaciones. En respuesta, Imelda negó todas las acusaciones y aseguró que se trataba de una campaña en su contra. También sostuvo que deseaba independizarse y mudarse junto a su hijo fuera de la casa de Maribel Guardia, situación que habría intensificado la disputa familiar.

Semanas después, las autoridades determinaron que José Julián debía regresar con su madre, por lo que Imelda recuperó la custodia del menor tras poco más de un mes separados. La joven aseguró entonces que “ganó la justicia” y afirmó que logró demostrar la falsedad de las acusaciones en su contra.

Ahora, se suma el capítulo de la destitución de Guardia como la tutriz de su nieto y el paso del cargo a la presentadora Addis.