Paola Suárez, de ‘Las Perdidas’, explica cómo fue su accidente automovilístico: ‘Perdí el control’

Paola Suárez tuvo un accidente automovilístico, esto fue lo que pasó con la integrante de 'Las Perdidas'. (Foto: Cuartoscuro/ChatGPT)

Paola Suárez tuvo un accidente automovilístico y los primeros reportes apuntaron a que la integrante de ‘Las Perdidas’ estaba bajo los efectos del alcohol, pero ella desmintió las versiones.

La primera reacción de la influencer fue de susto porque cuando revisó las redes sociales tras el choque hubo rumores incluso de que había fallecido.

Suárez, en entrevista con De Primera Mano, reveló cómo está tras el accidente y compartió los primeros detalles de lo que en realidad pasó.

Paola Suárez es una integrante de 'Las Perdidas'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cómo fue el accidente automovilístico de Paola Suárez?

La influencer Paola Suárez contó que se estrelló contra un camión luego de dar una vuelta tras acudir con un amigo a cenar tacos.

“No venía ebria, de hecho veníamos de comer algo, cuando doy la vuelta pierdo el control del volante y me estampé con el camión. Afortunadamente no hubo atropellados y me estrello con el camión (...) teníamos el cinturón y no pasó a mayores”, declaró.

Luego del impacto, empezó a sangrar por la nariz, pero por el shock no se podía mover. Instantes después una señora la auxilió y se ofreció a llevarla a un hospital, aunque no de emergencia, solo recibió un chequeo general y para conocer el motivo del dolor en uno de sus costados.

“Iba un amigo conmigo, se esperó a la llegada del tránsito y me fui. Tenía moretones, rasguños, adolorido el cuello. Hace poco me operé de las costillas y cuando pegamos, el mismo cinturón me presionó el abdomen y sentí horrible, se me salía el alma. Sangré de la nariz y una señora me auxilió, me llevó a la clínica cuando no aguantaba el dolor, pensé en una fractura”.

Una vez Paola Suárez salió del hospital, vio sus redes sociales y se espantó porque surgieron rumores acerca de su muerte.

“Estoy muy asustada por todo lo que pasó, más cuando entro a redes sociales y decían que morí. Algunas personas se preocuparon por mí y me mandaron mensajes de apoyo. A veces la gente es mala y decían que yo ya descansaba en paz”.

Actualmente, la amiga de Wendy Guevara se recupera en su casa en espera de la visita de su mamá, pues se encontraba de viaje cuando ocurrió todo. Además mencionó que va a tomar terapia para superar el trauma.

“Estoy con pastillas para el dolor, reposando en casa, estoy bien, tengo una oportunidad más de vivir, veo las fotos y me asusto”.

Paola Suárez reveló detalles del accidente que tuvo. (Foto: Cuartoscuro)

Mamá de Paola Suárez reacciona al accidente de Paola Suárez

La mamá de Paola Suárez inició una transmisión en vivo para hablar acerca del accidente de su hija, especialmente para pedir que no difundan noticias falsas.

“Para todos los que mencionan de la gravedad de Paolita, no se vale, porque no sabía, imagínense, me pudo dar un infarto. Estoy en shock, asustadísima”, explicó en el video de YouTube.

La señora aseguró que solo fueron daños materiales y agradecía a Dios por la salud de la integrante de ‘Las Perdidas’.

¿Quién es Paola Suárez?

Paola Suárez es una influencer y creadora de contenido mexicana que alcanzó la fama como integrante de Las Perdidas, colectivo que comparte videos de humor, anécdotas y transmisiones en redes sociales.

La creadora de contenido ganó popularidad junto a Wendy Guevara y Kimberly ‘La Más Preciosa’, convirtiéndose en una de las figuras más reconocidas de internet en México gracias a sus videos virales y apariciones en programas de televisión y plataformas digitales.