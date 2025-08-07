‘Nos golpearon en la cara’: Así fue el asalto que vivió Wendy Guevara junto a ‘Las Perdidas’

Wendy Guevara fue víctima de un asalto mientras viajaba en la carretera, donde la amenazaron y la golpearon antes de quitarle sus pertenencias.

La ganadora de La Casa de los Famosos México en 2023 viajaba junto a sus amigas Paola Suárez (de ‘Las Perdidas’) y Vanessa Labios 4k.

Wendy Guevara fue víctima de asalto y de extorsión. (Foto: Cuartoscuro) (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

¿Cómo fue el asalto a Wendy Guevara?

Wendy Guevara viajaba en un vehículo cuando unos sujetos se acercaron a ella y le exigieran la entrega de sus pertenencias.

“Nos quitaron dinero, nos golpearon en la cara, nos quitaron el celular, no importa si se llevan todo, sé trabajar y lo vuelvo a conseguir, gracias estoy bien, después de eso me fui directo a León y no sé cómo le hice para llegar”, contó en una entrevista para el programa La Saga.

Antes de que se llevaran su celular, los asaltantes le pidieron abrir su aplicación del banco para vaciar la cuenta.

“Creen que soy millonaria, pero no lo soy, me pidieron mi NIP, entramos a mi cuenta del banco y me lo quitaron todo, vieron cuando me iban a depositar mis pagos y me volvieron a amenazar, me siento acorralada en un rincón”.

Guevara no entendió los motivos por los cuales existen personas “malas” que cometen delitos y no les importa: “Llegué a mi casa, platicamos con mis papás, jamás en la vida me pasó algo así, no entendía como hay gente mala que te arrebatan tus cosas y tu vida y están bien tranquilos”.

La integrante de ‘Las Perdidas’ no quería difundir la noticia del asalto, pero al día siguiente de que pasó ya había salido en las noticias, a pesar de ello el grupo de ‘Las Perdidas’ lo negaron en primera instancia.

Wendy Guevara es conductora de 'La Casa de los Famosos México 2025'. (Foto: Cuartoscuro.com) (Edgar Negrete Lira)

‘Me han amenazado con otros’: Extorsionan a Wendy Guevara con video íntimo

Luego del robo de sus pertenencias, especialmente de su celular, la ganadora de La Casa de los Famosos México explicó que recibió amenazas y extorsión con la divulgación de diferentes videos íntimos.

“Lo que me está pasando es muy fuerte, no le deseo a nadie que pase por eso, me amenazaron con otros videos y me sobornan, me piden dinero luego de que me asaltaron con mis amigas,

El primer día que Wendy Guevara fue amenazada, ella depositó el dinero que le pidieron y a pesar de ello difundieron su video íntimo

“Los videos íntimos míos los enviaron al celular de mi mamá, me amenazaron, me asusté mucho (...) Me marcaron y me pidieron más dinero, les deposité lo que me quedaba en mi cuenta de banco, pero ya no había nada más ahí”, contó para Adela Micha en la misma entrevista.

Marie Claire Harp, amiga y compañera de Wendy Guevara en las pregalas de la nueva temporada de La Casa de Los Famosos México, confirmó la demanda de la influencer y pidió no compartir el material íntimo de la creadora de contenida.

“No la está pasando nada bien, pero confiamos en las autoridades, hay una policía de investigación para que localicen a este tipo de personas, gracias a la Ley Olimpia (...) Ya la extorsionaron mucho, le pidieron mucho dinero (...) Se lo mandaron a su mamá, ya no le hagan comentarios a ella, le afecta bastante, no hagan eco, por favor”, contó en un encuentro con la prensa compartido en De Primera Mano.