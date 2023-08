Wendy Guevara pide que no la roben tras ganar ‘La Casa de los Famosos’: ‘No van a pagarme tanto’

Wendy Guevara pidió que no le roben tras ganar 'La Casa de los Famosos' porque no tendría con qué pagar su rescate. (Foto: Instagram @soywendyguevaraoficial)

La influencer Wendy Guevara se convirtió en la ganadora de La Casa de los Famosos México, por lo que fue acreedora de un premio económico de 4 millones de pesos, por lo que se hizo viral un video en TikTok en donde la integrante de ‘Las Perdidas’ manda un mensaje a los delincuentes.

Tras ser cuestionada sobre si tenía miedo que la levanten por millonaria, ella responde lo que pasaría si es una de las víctimas de la delincuencia en el país.

“No voy a recibir millonada, no mam... De una vez les digo a los que roban y hacen todas esas cosas: Ni quieran robarme a mí cule..., porque no van a pagarme tanto y luego cómo chinga... les pago el put... rescate”, dijo.

Quien recibió gran parte de los 18 millones de votos emitidos para los finalistas del reality show continuó al asegurar que la cantidad que finalmente recibirá es menor. “No chin... No voy a tener tanto dinero. Están diciendo que voy a ganar 300 mil a la semana, Kimberly, hazme el favor. Ojalá, me quedo un año o dos. Me encantaría”.

¿Wendy Guevara pagará impuestos por su premio?

De acuerdo con las leyes en el país, quienes reciban un premio deben declararlo al Sistema de Administración Tributaria (SAT) para pagar el ISR correspondiente.

La normativa aclara que la tasa más alta es para las personas morales (un 30 por ciento), mientras que para las físicas (como Guevara) aumenta a un 35 por ciento. De esta forma, se le retendrían un millón 400 mil pesos como pago de impuestos, por lo que solamente le quedarían 2 millones 600 mil pesos del premio.

Wendy sacó el maletín dorado de una caja con candado en la sala en donde los participantes fueron vigilados las 24 horas y apagó las luces tras el final del programa.

Después que la producción aclarara que no podía ser dividido con los otros finalistas, ha asegurado que piensa usarlo para poner un negocio y que sus papás dejen de trabajar, así como también le gustaría comprar una casa para vivir de las rentas o hacer donaciones.