‘Estamos perdidas’: ¿Cuánto dinero le quedará a Wendy Guevara luego de impuestos por su premio?

“¡Impuestos vieeeejos!”: Wendy Guevara ganó La Casa de los Famosos México 2023 con 18 millones de votos del público y, aunque no lo va a repartir con su ‘team Infierno’, sí podría recibir su invitación a cumplir con sus obligaciones fiscales por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

La influencer de 30 años se volvió famosa hace unos años por un video donde bromeaba con haberse extraviado en un monte, donde dijo: “¡Estamos perdidas!”.

La creadora de contenido se mostró muy nerviosa durante la gala final, incluso tuvo que hacer una pausa para beber agua luego de enterarse de que era la triunfadora; luego, sacó el maletín con el dinero del premio de una caja con candado y apagó las luces de esa casa que fue monitoreada las 24 horas durante 71 días.

“Gracias, de verdad quiero agradecerle a toda la gente que está aquí, que está en sus casas por votar por nosotros y por mí, hacerme ganadora. Recuerden a toda mi comunidad gay los amo. No puedo decir más, estoy bloqueada, ¡y ni modérrimo!”, reaccionó la integrante del ‘team Infierno’ tras salir de la casa.

Wendy Guevara se convirtió en la ganadora de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: TikTok @lacasafamosos_)

¿Cuánto dinero se llevó Wendy Guevara de ‘La Casa de los Famosos México’?

Wendy Guevara obtuvo el premio de 4 millones de pesos, el cual los 5 finalistas del ‘team Infierno’ (ella, Poncho De Nigris, Sergio Mayer y Emilio) habían pactado dividir de la siguiente manera:

1 millón para cada uno de los 4 finalistas.

Un viaje a Italia que les dio la producción: para el quinto finalista (en este caso Emilio Osorio).

Sin embargo, durante la gala final, les anunciaron que el premio no se podía dividir, es solo para la persona ganadora.

Los cinco finalistas de 'La Casa de los Famosos México' se plantearon dividir el premio. (Foto: Especial).

Lo que no se aclaró es si el dinero de la cantidad final ya contempla las retenciones de impuestos.

La Ley de Impuesto sobre la Renta explica que hay un gravamen a premios recibidos en el territorio nacional: “Se consideran ingresos por la obtención de premios, los que deriven de la celebración de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos de toda clase, autorizados legalmente”.

Por ello, las personas que ganan algún premio en México deben pagar ISR. La tasa más alta para personas morales es de 30 por ciento, mientras que para personas físicas (como es el caso de Wendy Guevara) es de 35 por ciento, por lo que este último es el porcentaje que deberá pagar por un ingreso de 4 millones.

Así, el monto a retener por esa cantidad es de 1 millón 400 mil pesos, con lo cual le quedan 2 millones 600 mil pesos del premio.

En caso de que el premio se hubiera dividido entre cuatro, como estaba contemplado, Wendy solo se habría llevado 650 mil pesos.

Cuatro finalistas llegaron a la gala de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: YouTube Las Estrellas)

¿Qué hará Wendy Guevara con su premio?

La influencer comentó que para ella su prioridad es ayudar a su familia, sacar de trabajar a sus papás y terminar de pagar su casa.

Además, semanas antes de entrar al programa, Wendy comentó a sus seguidores sus planes si ganaba:

“Es mucho dinero... Yo creo que primero compraría una casa para rentarla y vivir de esa renta. Obvio primero ayudaría a mis papás, yo les dijera: ‘ya no trabajen nunca, tengan’ y estaría bonito a una casa hogar, ayudar y estaría bonito ayudar a una casa hogar de niñitos con cáncer. Siento que si la gente, el universo, dios te da cosas, también hay que repartir a personas que lo necesitan”.

¿Cuánto ganaron los participantes de ‘La Casa de los Famosos México’?

Además del premio, los participantes del reality show recibieron un pago semanal por estar en el reality show, aunque no se conoce la cifra oficial.

A inicios de julio, Bárbara Torres afirmó que había sido un mal negocio entrar al programa: “estoy muy arrepentida, ¿para qué entré? Tenía series para hacer, teatro. No necesitaba el dinero, gracias, dios que me diste este sueldo, lo agradezco muchísimo, pero tengo que pedirle perdón a la gente para que me disculpe por todo lo que me está pasando, el tema hormonal, por todo”.

Además, Niurka Marcos, tras la salida de su hijo Emilio Osorio, dijo en Tik Tok que él nunca había tenido por objetivo ganar, sino darse a conocer ante el público, lo cual había logrado. También mencionó que además del viaje a Italia cobró “muy bien” cada semana.

Según la conductora Maxine Woodside en su programa ‘Todo para la Mujer’, cada uno de los integrantes recibió un sueldo según su popularidad, por lo que la influencer Wendy Guevara (que participa por primera vez en uno de estos programas) habría ganado menos que el exparticipante de Big Brother y político Sergio Meyer: