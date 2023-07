Bárbara Torres pide salir de ‘La Casa de los Famosos’: ‘Si me nominan seré la más feliz’

“Estoy arrepentida de haber entrado a este juego”, afirmó la actriz Bárbara Torres, una de las concursantes más polémicas de La Casa de los Famosos México, quien ha tenido problemas con otros competidores como Sergio Mayer y Raquel Bigorra.

Luego de que su compañero Paul Stanley se convirtió en el quinto eliminado del reality show, la intérprete de Excelsa en La Familia P.Luche comenzó a llorar en el cuarto del equipo Cielo, donde solo quedaron tres integrantes (Jorge Losa, ‘Barby’ Juárez y ella).

“Para mí Paul era un apoyo”, comentó a Jorge al terminar la gala de eliminación, “estoy muy arrepentida, ¿para qué entré? Tenía series para hacer, teatro. No necesitaba el dinero, gracias, dios que me diste este sueldo, lo agradezco muchísimo, pero tengo que pedirle perdón a la gente para que me disculpe por todo lo que me está pasando, el tema hormonal, por todo”.

Los 14 concursantes del programa buscan ganar el premio de 4 millones de pesos, además, extraoficialmente se había revelado que reciben un sueldo.

Mucho se ha hablado sobre la personalidad que muestra la actriz: marketing, e incluso cambios hormonales derivados de la menopausia, según compartió la misma Bárbara, aunque un amigo cercano afirmó que todo es su estrategia.

La imagen de Torres se ha visto afectada al exterior de la casa, incluso el productor Juan Osorio afirmó que luego de que ella nominó a su hijo Emilio la vetó de todas sus producciones.

Cinco de los 14 integrantes de 'La Casa de los Famosos México' han sido eliminados. (Foto: TikTok / @scarleth_392)

¿Por qué Bárbara Torres pide que la nominen en ‘La Casa de los Famosos México’?

La actriz expuso que ella ha sido siempre una persona alegre y ahora la está pasando muy mal, “yo soy actriz, yo vivo de hacer reír a la gente... A mí no me gusta que me esté pasando esto.... Es mentira que es juego, acá adentro nadie juega”.

En conversación con su compañero, hizo referencia a que ya no quiere seguir en compañía del equipo Infierno, el cual celebró la salida de Paul Stanley: “Ya me dijeron que la semana que viene me van a nominar, chingón”.

En especial hizo referencia a Sergio Mayer: “A este señor ya no lo quiero ver... Sergio no está jugando”.

“Si la gente supiera lo que es estar aquí adentro. Es tanto el nivel de agresión que ya no aguanto, es mucha la violencia. Ya me quiero ir a mi casa. Me dijeron ‘sé como eres’, pero al hacer eso, se ven las debilidades, entonces van y te pican en donde te duelen para que quedes como una loca y ridícula ante la gente. No soy mala persona”, continuó, “si me nominan seré la más feliz del mundo”.

BARBARA otra vez llorando y dice que ya se quiere ir!!!!



En Personaje de Victima 😂😂#LaCasaDeLosFamososMexico #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX pic.twitter.com/tC7UguPZaz — Luiss Del Valle 💥 (@LuissLm) July 10, 2023

Bárbara reiteró que ya no quiere estar en el programa: “Ya no me gusta más, voy a esperar a que me nominen y que me saquen el fin de semana. Te juro que voy a ser la más feliz cuando den la vuelta y esté en el foro”.

Según relató a Jorge, no le gusta que sus hijos y su esposo sepan que está llorando, ya que ella se considera una persona fuerte, pero “hasta acá llegué”.

Losa le recomendó que se relajara, porque podría pasar que aún no salga del programa, a lo cual ella contestó: “Imagínate, la única que quería salir y no sale”.

En una transmisión, Sergio y Jorge comentaron que esperan que Bárbara sea la líder de la semana, “sería genial, estaría muy bueno para ella”, dijo Mayer. Si eso pasa, la actriz tendría el privilegio de no ser nominada, además de que podría salvar a uno de sus compañeros de la eliminación.