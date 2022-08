Como Schwarzenegger: Sergio Mayer quiere ser gobernador o presidente; así ha sido su carrera

El actor y exintegrante de Garibaldi, Sergio Mayer, afirma que se ve como gobernador o presidente de México: “Por supuesto que me visualizo, lo decreto, lo pienso y sigo trabajando para ello y que el hecho de ser actor no te minimiza, ni te quita la posibilidad de hacer bien las cosas”.

En entrevista con el programa Venga La Alegría, el exdiputado se comparó con una estrella de Hollywood que ocupó un alto cargo político en Estados Unidos: “Arnold Schwarzenegger fue gobernador del estado más importante que fue California y yo he tratado de demostrar con hechos que todo lo que han querido desacreditarme, decir, siempre he comprobado que la verdad me asiste”.

La carrera política de Sergio Mayer

Sergio Mayer inició su vida en el espectáculo como miembro de la agrupación musical Garibaldi en la década de los 80.

Como actor ha participado en producciones como La fea más bella (2006-2007), Abismo de pasión (2012) y La dictadura perfecta (2014).

Ha hecho carrera como empresario y representante artístico de Espectáculos Mayer, cantante en el grupo Chévere internacional; actor, modelo y bailarín; director artístico y productor de diversos programas en TV Azteca y conductor de programas de espectáculos.

En 2018, cuando fue electo como diputado de Morena por mayoría relativa en el Distrito 6 de la Ciudad de México, con la coalición Juntos Haremos Historia, cuyo periodo de legislatura terminó en 2021.

De acuerdo con su perfil curricular en el portal de Sistema de Información Legislativa, tiene una licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana y en su trayectoria política ha sido:

Vocero de la niñez en el Senado de la Republica durante la LXII y LXIII Legislaturas.

Promotor para aprobar la reforma al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la LXII Legislatura del Senado de la República.

Participó en la presentación de la Plataforma y Equipo de Campaña de la candidata de MORENA a la gubernatura de la Ciudad de México.

En agosto de 2021, cuando todavía era diputado federal, reveló sus intenciones de seguir en la política como senador de la República o incluso como jefe de Gobierno de la Ciudad de México:

“A corto plazo te puedo decir que quiero ser senador o jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y yo sé que esto va a generar una polémica porque es la primera vez que lo digo”, afirmó en entrevista con Yordi Rosado, a través de su canal de YouTube.

“Yo quiero dejar huella en algo positivo”, agregó, “A mí no me da pena haber sido estríper, porque es parte de mi carrera y de mi historia”, comentó.

Polémicas de Sergio Mayer

Daniela Parra

Hace unos días Daniela Parra, hija del actor Héctor Parra, señaló al exGaribaldi como uno de los principales responsables de que su padre esté en prisión acusado de abusar sexualmente de su hija menor Alexa Hoffman, acusó a Mayer de tráfico de influencias.

Al respecto, el actor aclaró a Venga La Alegría aclaró que no demandará a Daniela Parra: “Nunca dije que iba yo a presentar, dije que había elementos suficientes para presentarlo. Mucha gente la ve como una niña tierna, chiquita, tiene una responsabilidad. Ella y sus abogados me acusaron de tráfico de influencias y voy a tener una conferencia de prensa el martes para ver en qué quedó ese tema”.

‘Emma y las otras señoras del narco’

Anteriormente el político se ha visto envuelto en otras polémicas, pues es mencionado por Anabel Hernández en el libro Emma y las otras señoras del narco, donde se afirma que tuvo una amistad con el narcotraficante ‘La Barbie’.

Entre sus declaraciones Mayer ha cuestionado a la autora, su credibilidad y métodos de la investigación respecto a las fuentes y agregó:

“Suponiendo y sin conceder y si lo hubiera conocido ¿cuál es el problema? No tengo que estar entregando cuentas. Mientras yo no haga nada ilegal, no dañe a ningún tercero, no esté fuera de la ley, perdónenme”.

‘Moches’

En 2019, cuando era presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, legisladoras federales de Morena lo acusaron de “manosear indebidamente” el presupuesto cultural, y hasta de pedir “moches del 30 por ciento” de cada proyecto aprobado en San Lázaro.

Libros ‘pirata’

En 2018 fue criticado en redes sociales por compartir en Twitter un link para descargar libros en formato PDF de forma gratuita, pero incluyó un enlace de Librotecarios, sitio que carece de los permisos de editoriales y autores para difundir sus obras.