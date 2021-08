Sergio Mayer se ‘destapa’: quiere gobernar la CDMX

El todavía diputado federal Sergio Mayer reveló que le gustaría seguir en la política como senador de la República o incluso como jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

“A corto plazo te puedo decir que quiero ser senador o jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y yo sé que esto va a generar una polémica porque es la primera vez que lo digo”, afirmó quien fuera integrante del grupo musical Garibaldi en entrevista con Yordi Rosado, a través de su canal de YouTube.

”Yo quiero dejar huella en algo positivo”, agregó el también actor de 55 años, quien recordó que cuando habló públicamente de que quería ser diputado hubo gente que se burló y lo criticó por haber sido estríper. “A mí no me da pena haber sido estríper, porque es parte de mi carrera y de mi historia”, comentó.

A unos días de que concluya su labor como legislador, Mayer aseguró sentirse comprometido con el país. “Para mí, hoy en día mi prioridad es mi país, México, mi ciudad”.

Si bien, no descartó continuar en el mundo del espectáculo, siempre y cuando esas actividades no afecten dicho compromiso. “Si a mí me invitan, como aquí a este programa, o me invitan a hacer una conducción, o me invitan a hacer una telenovela o una película, y está dentro de mi tiempo libre, lo voy a hacer”, dijo.

Aseguró que a diferencia de otros actores que se ausentan de su labor política, en el tiempo que ha sido diputado y presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía ha tenido casi el 95 por ciento de asistencias.

Añadió que en estos casi tres años que se ha desempeñado como legislador, suspendió sus actividades como empresario y actor para evitar problemas de conflictos de intereses.