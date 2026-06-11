Trump amenaza a Irán con atacarlo ‘esta misma noche’ y advierte: ‘Controlaré su crudo como a Venezuela’

El presidente Donald Trump amenazó este jueves 11 de junio que Estados Unidos atacarán nuevamente “con gran dureza” a Irán “esta misma noche” y advirtió que pronto se harán con el control de la industria petrolera iraní de forma muy similar a como hicieron con Venezuela.

“Estados Unidos atacará a Irán esta noche con gran dureza (¡su Marina, Fuerza Aérea, radares, defensa antiaérea y todas las demás formas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, han desaparecido!)”, escribió Trump en su red Truth Social.

El estadounidense insistió en que “algún momento de un futuro no muy lejano”, Estados Unidos tomará la isla de Jarg, que alberga la terminal petrolera más importante de Irán, “y otros puntos de infraestructura petrolera” iraní.

“Asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, tal como hemos hecho con Venezuela, lo cual está resultando magnífico tanto para Venezuela como para Estados Unidos”, aseguró Trump, que tras ordenar la captura del expresidente Nicolás Maduro, acordó manejar las ventas de petróleo venezolano con el nuevo Gobierno de Caracas.

Las amenazas del republicano llegan después de que Washington atacara anoche por segundo día consecutivo la República Islámica, tras lo que Teherán respondió con bombardeos contra bases estadounidenses en Kuwait, Jordania y Baréin, y además declaró cerrado el estrecho de Ormuz, estratégica vía de crudo convertida en centro del conflicto.

Esta es la peor escalada militar entre los dos países desde el inicio del alto el fuego el 8 de abril y después de que las conversaciones de paz se hayan estancando sin resultados debido a desacuerdos en cuanto a las condiciones de un acuerdo final.

Trump advirtió esta semana que Irán ha tardado demasiado en negociar y que ahora tenía que afrontar las consecuencias.

Irán responde y dice que los ataques de EU dejan ‘sin efecto’ el alto al fuego

Irán afirmó que los últimos ataques estadounidenses contra su territorio “han dejado sin efecto en la práctica el alto el fuego” y responsabilizó de las “peligrosas consecuencias” a Estados Unidos.

“Los ataques ilegales y criminales perpetrados por Estados Unidos en las últimas horas no solo constituyen una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas fundamentales del derecho internacional relativas al respeto de la soberanía nacional y la integridad territorial de los Estados, sino que también han dejado sin efecto en la práctica el alto el fuego del 8 de abril”, indicó el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado.

Añadió que “la responsabilidad de las consecuencias sumamente peligrosas de este acto de provocación recaerá sobre la clase dirigente estadounidense”.

Al mismo tiempo, avisó a los países del golfo Pérsico de que al permitir a Estados Unidos llevar a cabo operaciones militares contra la República Islámica les ha situado “del lado de la parte agresora” y aseguró que tienen la “obligación legal y moral” de impedir nuevos ataques.