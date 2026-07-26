¿Quién era Roger Hernández Flores, el director de la Casa del Migrante asesinado en Puebla?

Un ataque armado en Izúcar de Matamoros dejó sin vida a Roger Hernández Flores, abogado y director de la Casa del Migrante.

Roger Hernández Flores, abogado y director general de la Casa del Migrante de Tepeojuma, Puebla, fue asesinado la mañana del sábado 25 de julio tras un ataque armado ocurrido en las inmediaciones de la iglesia de Santiaguito, en Izúcar de Matamoros, al término de la festividad en honor a Santiago Apóstol.

De acuerdo con la información preliminar, Hernández Flores acudió al templo para repartir desayunos, una actividad que, según los reportes, su familia realizaba desde hacía varios años como parte de una tradición.

Al salir de la iglesia junto con su esposa y sus hijos menores de edad, fue interceptado por hombres armados que le dispararon. La víctima murió en el lugar, sobre la calle Corregidora.

Además de su labor como abogado enfocado en asuntos migratorios, Roger Hernández dirigía la Casa del Migrante de Tepeojuma, donde ofrecía asesoría relacionada con trámites de visas y ciudadanía.

Hernández también había incursionado en la política local al participar como precandidato de Morena a la alcaldía de Tepeojuma.

¿Qué se sabe del presunto responsable del asesinato se Roger Hernández?

Luego del ataque, corporaciones de seguridad lograron la detención de un hombre presuntamente vinculado con los hechos.

El individuo presentaba una lesión en uno de los pies, por lo que fue atendido por personal médico antes de quedar a disposición de las autoridades encargadas de la investigación.

En la escena permaneció la camioneta en la que se trasladaba la víctima.

Roger Hernández había sido precandidato de Morena a la alcaldía de Tepeojuma. (Cuartoscuro)

El asesinato provocó conmoción entre las personas que asistían a la celebración religiosa, debido a que ocurrió frente a numerosos testigos.

El párroco Eduardo Vivaldo manifestó sus condolencias a la familia de Hernández Flores y solicitó que se refuercen las medidas de seguridad en la zona. La Fiscalía General del Estado (FGE) Puebla abrió una investigación para esclarecer el crimen y determinar la participación de los responsables.

-Con información de Quadratín.