Fiscalía de Puebla detiene al presunto francotirador de la Atlixcayotl: Lo identifican como Rafael ‘N’

Personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizó diligencias de investigación para lograr la localización del presunto tirador de la Atlixcáyotl.

Minutos después de las 4:00 horas de este martes, la Fiscalía General del Estado logró el arresto de Rafael ‘N’, presunto “francotirador de la Atlixcayotl”, responsable de realizar disparos a vehículos en circulación sobre la Vía del mismo nombre. El aseguramiento ocurrió tras un enfrentamiento armado en el fraccionamiento Santa Fe.

​De acuerdo con los primeros reportes, el hombre recibió a balazos a los agentes que ejecutaban la mañana de este martes la orden de aprehensión y cateo.

​El despliegue movilizó a elementos del Ejército Mexicano, quienes resguardaron el perímetro mientras continuaban las diligencias dentro del inmueble.​

La presencia de unidades militares, vehículos oficiales y grúas llamó la atención de habitantes de la zona, donde el acceso permaneció restringido durante varias horas.

¿Qué sabemos de Rafael ‘N’, presunto francotirador de Atlixcayotl?

​Información preliminar refiere que Rafael ‘N’ sería el presunto autor de los ataques ocurridos en la Vía Atlixcáyotl, hecho en el que al menos 12 personas fueron agredidas con disparos.

​Hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ni la Fiscalía General de la República (FGR) han emitido un posicionamiento oficial sobre los delitos que enfrenta el detenido, el resultado del cateo o los objetos asegurados en el inmueble.

​Se espera que en las próximas horas ambas instituciones den a conocer más detalles sobre la investigación.

¿Qué sabemos del ataque en la vía Atlixcayotl?

La Vía Atlixcáyotl, en Puebla, registró un nuevo ataque armado luego de casi un mes sin reportes relacionados con el presunto tirador que ha sido señalado por disparar contra vehículos en circulación.

El hecho, ocurrido la madrugada del pasado miércoles, elevó a 12 el número de casos documentados.

El conductor de un Volkswagen Pointer informó que mientras transitaba a la altura de Angelópolis escuchó una detonación y posteriormente descubrió un impacto en la puerta del copiloto.

Además, compartió fotografías del daño ocasionado al vehículo, donde se aprecia que el proyectil no atravesó la carrocería ni alcanzó el cristal de la ventanilla.

*Con información de Quadratín