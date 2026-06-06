‘Sniper’ aterra a conductores en Puebla: ¿Qué sabemos del ‘Tirador de la Atlixcáyotl’ y su rifle 9 mm?

La SSP de Puebla tiene registro de al menos 8 ataques cometidos en la Vía Atlixcáyotl.

La Vía Atlixcáyotl, una de las avenidas más modernas y transitadas de Puebla —rodeada de rascacielos, centros comerciales, universidades y hospitales— es el escenario de una amenaza: un francotirador dispara contra autos en movimiento. Las agresiones han sido tan constantes que ya se le conoce como ‘el tirador de la Atlixcáyotl’.

Los primeros reportes de conductores afectados parecían aislados. Impactos de balines en cristales, publicaciones en redes sociales y gente que calificaba los reportes como una exageración.

Sin embargo, los casos se acumularon al grado que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla ya no pudo ignorarlos.

Además, lo que comenzó con balines escaló. El titular de la SSP de Puebla, Francisco Sánchez González, confirmó que el responsable cambió de armamento. Los impactos más recientes corresponden a un rifle.

El caso tiene en alerta a conductores, vecinos y autoridades. Y mientras las investigaciones avanzan, las preguntas se multiplican: ¿quién es?, ¿desde dónde dispara?, ¿por qué lo hace? Esto es lo que se sabe hasta ahora.

¿Cuántos ataques del ‘tirador de la Atlixcáyotl’ ha habido y cuál fue el más reciente?

Hasta finales de mayo pasado, las autoridades de Puebla cuentan con ocho reportes de impactos de arma de fuego o balines en vehículos que circulaban sobre la Vía Atlixcáyotl.

El ataque más reciente del que se tiene registro fue difundido el 30 de mayo en redes sociales. Una mujer compartió la fotografía de un impacto de bala en el cristal de su vehículo.

De acuerdo con el reporte, el balazo se impactó a la altura del asiento del copiloto.

La mujer aseguró que fue agredida mientras circulaba cerca de las Torres JV, en la intersección con el Periférico Ecológico. No hubo personas lesionadas.

Días antes, dos jóvenes vivieron un episodio similar: iban a bordo de un vehículo sobre la Vía Atlixcáyotl con sentido a la caseta de Atlixco, cuando escucharon un estruendo. Un objeto entró por la ventana y rebotó contra el parabrisas, dejando daños visibles en los cristales. Pese al impacto, ninguna resultó herida.

Los ataques en la Vía Atlixcayotl, de Puebla, comenzaron con balines pero ya también hay registro de balas calibre 9mm. (Fotoarte: EL FINANCIERO, Wikimedia Commons: CUTI1 | Shutterstock)

La SSP de Puebla confirmó que hasta el momento no hay personas lesionadas como resultado de los ataques del ‘tirador de la Atlixcáyotl’, aunque, señalaron, los impactos en los vehículos son evidencia suficiente para abrir las investigaciones.

¿Qué arma usa el ‘Tirador de la Atlixcáyotl’?

De acuerdo con el secretario Sánchez González, los primeros ataques correspondían a postas o balines, un tipo de proyectil de menor poder. Sin embargo, los casos más recientes muestran un cambio preocupante.

“Los primeros impactos que nosotros vimos en los vehículos eran postas, no eran municiones; los últimos impactos que he visto sí son nueve milímetros. Un rifle que utiliza esta tecnología no es un calibre tan bajo, entonces tenemos que ser muy responsables en el uso y manejo de la información”, señaló el funcionario.

La evolución del armamento sugiere que el responsable escaló deliberadamente el nivel de sus ataques, lo que eleva la preocupación de las autoridades.

¿Desde dónde dispara? El video del motociclista y la Torre Adamant II

Después de que se registraron los primeros ataques del ‘tirador de la Atlixcáyotl’, un video grabado de noche por un motociclista muestra que un rayo láser le apunta. En la grabación se observa la Torre Adamant II en el fondo, por lo que se especuló que ese sería el posible punto de origen de los disparos.

Sin embargo, el titular de la SSP pidió no generar especulaciones a partir de ese material. Aclaró que la mayoría de los ataques han ocurrido durante el día, lo que no necesariamente coincide con las condiciones del video nocturno difundido en redes sociales.

Hasta el momento, las autoridades de Puebla no han confirmado oficialmente el punto exacto desde donde opera el tirador.

¿Qué hacen las autoridades para atrapar al francotirador de Puebla?

La SSP convocó a una mesa de inteligencia en la XXV Zona Militar en Puebla para coordinar operativos conjuntos que permitan identificar y detener al responsable, según informan medios locales de Puebla.

El secretario Francisco Sánchez González informó que la dependencia ha recopilado información tanto de las víctimas directas como de otros ciudadanos que han aportado datos. Con base en ello, aseguró que se avanza en la identificación del responsable, aunque no ofreció detalles para no comprometer la investigación.

Además, se reforzó la vigilancia en los tramos de la vía donde se han concentrado los reportes.

¿Cómo es la Vía Atlixcáyotl en Puebla?

La Vía Atlixcáyotl es una de las arterias más importantes de la zona metropolitana de Puebla. Atraviesa la parte oriente de San Andrés Cholula con dirección a Atlixco y concentra algunos de los desarrollos urbanos más modernos de la región.

Edificios de oficinas, residencias de alto nivel, centros comerciales, hospitales, y campus universitarios como el Tec de Monterrey y la IBERO están cerca de la Vía Atlixcáyotl.