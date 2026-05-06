Violencia en Puebla: Ataque en Mercado Morelos deja a niño herido de bala en la cabeza

Los hechos ocurrieron en el Mercado Morelos, ubicado en la 48 Norte y Ciclismo, en la colonia 10 de Mayo. (Foto: Archivo / Cuartoscuro)

Puebla.— Un niño de 10 años se encuentra grave tras recibir un disparo en la cabeza durante un ataque registrado este miércoles, minutos antes del mediodía, en un mercado de la capital poblana, donde también resultó herida su madre.

La Policía de la Ciudad logró la detención de los probables responsables tras una persecución.

Los hechos ocurrieron en el Mercado Morelos, ubicado en la 48 Norte y Ciclismo, en la colonia 10 de Mayo, donde poco antes del mediodía se reportaron detonaciones de arma de fuego.

Al sitio se movilizaron policías municipales y estatales, así como personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), Guardia Nacional, Ejército Mexicano y paramédicos de Protección Civil.

Al arribar, las autoridades encontraron a tres personas lesionadas, entre ellas el menor de edad, quien presentaba un impacto de bala en la cabeza, por lo que fue atendido de emergencia en la ambulancia 2504 de Protección Civil Municipal.

¿Qué pasó en el Mercado Morelos de Puebla?

Según declaraciones de testigos, los atacantes eran dos sujetos que viajaban en motocicleta y huyeron con dirección a la 16 Oriente.

Elementos policiacos iniciaron una persecución que se extendió hasta la colonia Maravillas, donde los sospechosos presuntamente dispararon contra los agentes en las inmediaciones de la escuela secundaria Pedro Budib Name, ubicada sobre Prolongación Tecnológico.

Los policías repelieron la agresión, lo que provocó que el conductor de la motocicleta perdiera el control y derrapara, facilitando la detención de ambos sujetos por parte de la Policía de la Ciudad.

Posteriormente, fueron trasladados a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en Rancho Colorado.

Autoridades culpan disputa entre grupos delictivos por violencia en Puebla

Tras los hechos, el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, aseguró que la reciente ola de ataques en la zona del Mercado Morelos obedece a una disputa territorial entre el grupo delictivo La Familia Michoacana y la banda local conocida como Los Toscano.

El funcionario señaló que ambas organizaciones se disputan el control de actividades ilícitas como el narcomenudeo, la extorsión y el cobro de piso a comerciantes del área.

Agregó que las investigaciones han identificado a un líder criminal que, aunque no reside en Puebla, presuntamente dirige las agresiones y la logística de una de estas células delictivas.

Indicó que se mantiene un despliegue operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad Ciudadana.