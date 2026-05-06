En 2025, siete periodistas fueron asesinados en México y cada 19 horas hubo una agresión: Artículo 19

En 2025, siete periodistas fueron asesinados en México y cada 19 horas se registró una agresión contra un medio o comunicador, sumando 451 en todo el año, de acuerdo con el informe “Estructuras de Silencio: censura, opacidad y vigilancia” de Artículo 19 que fue presentado este día.

Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, afirmó durante la presentación del informe que “México sigue siendo el país más letal” para los periodistas en la región, pues además de los siete periodistas asesinados, se registró una desaparición y ocho intentos de asesinatos.

Detalló que de las agresiones a la prensa, el ambiente hostil representó el 44 por ciento, el abuso del poder público el 34 por ciento y la violencia física el 12 por ciento y que los principales estados donde se cometieron agresiones son Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Michoacán y Oaxaca.

‘Desaparición del Inai, un retroceso para el acceso a la información’: Artículo 19

El director regional de Artículo 19 alertó de nuevos mecanismos de censura: el acoso judicial que en 2025 registró un aumento del 7 por ciento y la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Esto fue calificado como “un retroceso de más de dos décadas en materia de acceso a la información”, pues dijo que hoy los periodistas se enfrentan a respuestas incompletas, autoridades que se declaran incompetentes, información desactualizada, mientras que los llamados mecanismos garantes desechan una gran cantidad de recursos de impugnación en las primeras etapas.

Agregó que el hallazgo más importante del informe es que “el silencio se impone hoy de muy diversas formas, conviven viejas y nuevas formas de represión, se construyen sí con violencia pero también con leyes, con tecnología, con discursos estigmatizantes y con opacidad”.

Lo que está en juego, dijo, no es solo la libertad de expresión, sino “la posibilidad de que una sociedad se piense, se entienda y se cuestione en la diversidad y le ponga límites a los poderes económicos y políticos y claro que a los criminales”.