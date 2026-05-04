Se deteriora la libertad de prensa en el mundo

Con asesinatos, censura, acoso judicial y arsenales legislativos, los poderes fácticos vulneran la libertad de expresión.

Por primera vez en la historia, la Libertad de Prensa en más de la mitad de los países del mundo se encuentra en una situación “difícil” o “muy grave”.

En los 25 años de historia del ranking de Reporteros Sin Fronteras (RSF), la puntuación media del conjunto de los países analizados nunca ha sido tan baja.

En el informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), que monitorea la libertad de prensa en todo el mundo, el flujo libre de información sufre hoy un “retroceso importante”.

En su evaluación de las condiciones del oficio en 23 países de América Latina, la Sociedad Interamericana de Prensa concluyó que 2025 quedará entre los peores de los últimos seis años para el ejercicio del periodismo.

El indicador jurídico del Índice de Reporteros sin Fronteras muestra claramente que no solo ha habido un retroceso, sino que el periodismo está siendo cada vez más criminalizado en todo el mundo.

Mientras la violencia física, amenazas, encarcelamientos arbitrarios y el asesinato de periodistas crece, a menudo con impunidad, también se incrementan la censura previa, la restricción al acceso a la información, el acoso judicial, la asfixia económica y la censura digital.

La promulgación de arsenales legislativos cada vez más restrictivos, que se escudan casi siempre en las políticas de seguridad nacional, erosiona desde 2001 el derecho a la información, incluso en las democracias.

En el continente americano, la situación ha evolucionado de forma significativa: Estados Unidos ha descendido siete puestos en el índice de (RSF), y en varios países latinoamericanos la violencia y la represión han aumentado significativamente.

En algunos casos, este retroceso se explica por los conflictos armados, en Irak (puesto 162), Sudán (161) o Yemen (164), Israel (116) ha caído 4 puntos durante su guerra contra Palestina, (156) y más de 220 periodistas han sido asesinados desde 2023 en Gaza a manos del Ejército israelí.

China (178), Corea del Norte (179) y Rusia (172) siguen siendo extremadamente peligrosos para los periodistas.

De los cinco indicadores analizados en la clasificación, el legal es el que más ha bajado este año; entre 2025 y 2026, la criminalización del periodismo mediante la vulneración del derecho de prensa y el uso indebido de leyes de excepción o de derecho común se afianzó como un fenómeno mundial.

En Estados Unidos (64), Donald Trump ha convertido los ataques contra los periodistas en práctica sistemática, lo que ha relegado al país al puesto 64, siete menos que el año pasado.

Y en América Latina, Javier Milei y Nayib Bukele reproducen el manual de Donald Trump contra los medios de comunicación.

Argentina (98; -11) y El Salvador (143; -8) registran un retroceso significativo. En Cuba y Nicaragua, el panorama mediático está en ruinas.

Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), México se mantuvo entre los países más mortíferos para ejercer el periodismo, luego de que el país ocupó el lugar 122 de 180 en el ranking.

De 2000 a la fecha, ARTICLE 19 documentó 176 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor.

En Colombia, los periodistas, especialmente en zonas apartadas, sufren intimidaciones, amenazas, secuestros y asesinatos, principalmente por parte de grupos armados ilegales (guerrillas, paramilitares y bandas criminales) y narcotraficantes y existe una tendencia preocupante al uso indebido del sistema judicial para intimidar a periodistas e investigadores.

Por otro lado, la dependencia económica de la publicidad y pauta estatal ha generado presiones indebidas, llevando a la censura o autocensura de medios por temor a perder estos ingresos.

Así las cosas, bien valdría la pena recordar que la desinformación está en el primer peldaño hacia la dictadura.