‘Fantasma’ de Jeffrey Epstein acecha a funcionario de Trump: Howard Lutnick en la ‘silla caliente’

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, antiguo vecino de Jeffrey Epstein que visitó al desacreditado financiero en su isla caribeña, se convirtió este miércoles en el primer miembro del gabinete en funciones en testificar ante el comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga los crímenes del agresor sexual y las posibles deficiencias en la respuesta de las fuerzas del orden.

Lutnick fue objeto de críticas a principios de este año después de que documentos publicados por el Departamento de Justicia revelaran que el exdirector ejecutivo de Cantor Fitzgerald LP visitó la isla de Jeffrey Epstein en 2012, años después de la condena de Epstein por la captación de menores para la prostitución.

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, declaró a los periodistas que Lutnick “no fue del todo sincero” en sus declaraciones públicas anteriores sobre si había visitado la isla de Epstein, pero añadió que no había visto ninguna prueba de irregularidades por parte del secretario de Comercio.

¿Qué postura tuvieron los demócratas sobre la comparecencia de Lutnick?

Los demócratas cuestionaron la credibilidad del testimonio de Lutnick ante el comité. Varios demócratas ridiculizaron el claro recuerdo que el secretario tenía de una reunión con Epstein en 2005, pero su incapacidad para recordar detalles de su visita a la isla privada de Epstein siete años después.

“Fueron puras tergiversaciones y mentiras, sin reconocer en ningún momento que había engañado al público estadounidense”, declaró a los periodistas el representante Ro Khanna, de California.

Lutnick llegó el miércoles por la mañana a un edificio de oficinas del Capitolio rodeado de seguridad y asistentes, y no respondió a las preguntas a gritos de los periodistas. Testificó a puerta cerrada y se marchó después de unas cuatro horas y media, ignorando de nuevo a los periodistas al salir.

Un portavoz del Departamento de Comercio declaró previamente que Lutnick esperaba con interés responder a las preguntas del comité oficialmente y calificó de infundadas e inexactas todas las acusaciones en su contra.

¿Cuáles son los vínculos de Lutnick con Epstein?

Los archivos del Departamento de Justicia incluyen lo que parecen ser acuerdos comerciales entre Lutnick y Epstein, así como una fotografía de Epstein, Lutnick y otros tres hombres cerca de un acantilado junto al mar.

Un correo electrónico dirigido a Epstein, también incluido en los archivos, contiene el currículum de la niñera de Lutnick , aunque el secretario de Comercio ha negado haber proporcionado personalmente dicho documento.

Los documentos no han indicado ninguna irregularidad por parte de Lutnick, pero parecen contradecir declaraciones anteriores del secretario de Comercio en las que afirmaba haber roto sus vínculos con Epstein en 2005.

“No he hecho nada malo y quiero aclarar las cosas”, dijo Lutnick en un comunicado que publicó tras aceptar testificar ante el panel.

Lutnick compareció voluntariamente

Los demócratas habían solicitado al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que citara a declarar a Lutnick. El secretario de Comercio se ofreció voluntariamente a comparecer y actuó con rapidez para programar su comparecencia, según una persona familiarizada con el asunto que solicitó el anonimato para hablar sobre la entrevista.

El representante Suhas Subramanyam, demócrata de Virginia, calificó el testimonio de Lutnick de “absolutamente asombroso” y pidió la dimisión del secretario.

“Era evasivo, nervioso y deshonesto”, dijo Subramanyam.

Comer declaró al mediodía que Lutnick se mostró “muy comunicativo” en su testimonio.

“Continuaremos nuestra investigación y, si descubrimos que Lutnick hizo alguna declaración falsa, mentir al Congreso es un delito grave y tendrá que rendir cuentas”, dijo.

Durante su comparecencia ante el Congreso en febrero, Lutnick insistió en que no hubo nada inapropiado en su visita a la isla de Epstein.

“Almorzamos en la isla, es cierto, durante una hora, y nos fuimos con todos mis hijos, mis niñeras y mi esposa, todos juntos. Estábamos de vacaciones familiares, no nos separamos”, dijo Lutnick. “Sugerir que hubo algo inapropiado en eso en 2012... no recuerdo por qué lo hicimos, pero lo hicimos”.

¿Donald Trump tuvo relación con Jeffrey Epstein?

El presidente Donald Trump también ha sido criticado por sus vínculos con Epstein, pero ha negado haber cometido delito alguno. Trump ha defendido a su secretario de Comercio.

“Es un tipo inocente que está haciendo un buen trabajo”, dijo Trump a los periodistas en febrero.

Lutnick se negó a responder a una pregunta del comité del Congreso sobre si había hablado con Trump acerca de lo que diría en su testimonio, dijo el representante James Walkinshaw, demócrata de Virginia.