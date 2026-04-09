Melania Trump niega vínculos con Epstein tras críticas: ‘No soy su víctima ni me presentó a Donald’

La primera dama hizo estos comentarios el jueves durante una inusual declaración ante cámaras en la Casa Blanca. (Foto: EFE)

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, negó este jueves tener vínculos con el desacreditado financiero Jeffrey Epstein y pidió una audiencia en el Congreso para permitir que las sobrevivientes de sus abusos cuenten sus historias.

La primera dama hizo estos comentarios el jueves durante una inusual declaración ante cámaras en la Casa Blanca, en la que afirmó que respondía a “numerosas imágenes falsas y declaraciones sobre Epstein y sobre mí” en redes sociales, sin referirse a ejemplos específicos.

“Las mentiras que me vinculan con el despreciable Jeffrey Epstein deben terminar hoy. Las personas que mienten sobre mí carecen de estándares éticos, humildad y respeto. No me opongo a su ignorancia, sino que rechazo sus intentos malintencionados de difamar mi reputación”, dijo Trump.

Melania Trump afirmó que “nunca tuvo una relación” con Epstein ni con su asociada, Ghislaine Maxwell, con quien dijo haber tenido solo una “correspondencia casual” por correo electrónico.

“No soy víctima de Epstein. Epstein no me presentó a Donald Trump. Conocí a mi esposo por casualidad en una fiesta en la ciudad de Nueva York en 1998”, afirmó la primera dama.

Los vínculos de Trump con Epstein

Epstein fue arrestado en 2019 por cargos federales relacionados con tráfico sexual de menores. Murió en una celda de una cárcel en Manhattan por suicidio, según las autoridades.

Los vínculos del presidente Donald Trump con Epstein han perseguido a la Casa Blanca durante meses.

El presidente mantuvo una amistad con el entonces financiero en la década de 1990 y principios de los 2000, aunque ha afirmado que se distanciaron antes de que salieran a la luz sus crímenes.

¿Cómo conoció Melania Trump a Epstein?

Melania Trump dijo que la primera vez que se cruzó con Epstein, que se suicidó en su celda en una prisión federal en 2019, fue en el año 2000, en un evento al que asistió con el ahora presidente estadounidense.

“En aquel entonces, nunca había conocido a Epstein y no tenía conocimiento alguno de sus actividades delictivas”, aseveró.

Melania Trump cerró su mensaje instado al Congreso a que conceda una audiencia pública a las mujeres que han sido víctimas de Epstein

La primera dama estadounidense denunció que han estado circulando en las redes sociales “numerosas imágenes y declaraciones” que calificó de “completamente falsas”.

“Mi nombre nunca ha aparecido en documentos judiciales, declaraciones juradas, testimonios de víctimas ni en entrevistas del FBI relacionadas con el caso Epstein. Nunca tuve conocimiento alguno de los abusos cometidos por Epstein contra sus víctimas. Nunca estuve involucrada en ninguna capacidad. No fui partícipe. Nunca estuve en el avión de Epstein ni visité su isla privada”, afirmó con contundencia.

Melania Trump cerró su mensaje instado al Congreso a que conceda una audiencia pública a las mujeres que han sido víctimas de Epstein para tratar de arrojar más luz sobre el caso.

Con información de EFE