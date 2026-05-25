Irán cobrará servicios de seguridad y navegación en Estrecho de Ormuz: ‘Es normal que tengan un costo’

Irán cobrará por servicios de seguridad y navegación en Estrecho de Ormuz.

Irán reveló este lunes 25 de mayo que no planea establecer el cobro de peajes en el Estrecho de Ormuz, pero mantuvo que ofrecerá una serie de “servicios” de seguridad y navegación para transitar por el estratégico paso que sí requerirán un pago.

“No buscamos cobrar peajes a los países en el estrecho de Ormuz. Pero es normal que los servicios prestados tengan un costo”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

El diplomático indicó que Irán establecerá junto con Omán un mecanismo para “garantizar el tránsito seguro” por el estrecho con unos “servicios de navegación” y medidas para proteger el medio ambiente del estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico y el mar de Omán.

“Todo ello requiere ciertos costes. Por lo tanto, no debe utilizarse el término peaje”, mantuvo.

El estrecho por el que pasaba el veinte por ciento del petróleo mundial está bloqueado por Irán desde el comienzo de la guerra con Estados Unidos e Israel, lo que ha elevado el precio de los combustibles en medio de las negociaciones para su reapertura.

Durante la última semana Irán ha permitido el paso diario de entre 20 y 35 buques a través del estrecho.

Irán y EU negocian un acuerdo para poner fin a la guerra

Irán y Estados Unidos negocian un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho, y que dejaría para más adelante las discusiones sobre el programa nuclear iraní.

Teherán afirmó esta mañana que mientras se han logrado avances en las negociaciones la firma de un acuerdo no es inminente aún.

Al respecto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que las negociaciones de paz con Irán “avanzan favorablemente”, después de que ambas partes acercaran posturas durante el fin de semana para cerrar un acuerdo que permita desbloquear el estrecho de Ormuz.

“Las negociaciones con la República Islámica de Irán avanzan favorablemente. Solo habrá un gran acuerdo para todos o no habrá ningún acuerdo en absoluto”, declaró el mandatario en su red Truth Social.

Trump advirtió de que si las negociaciones fracasan, Estados Unidos retomará la ofensiva militar contra Teherán “más grande y fuerte que nunca”, pero subrayó que “nadie quiere eso”.

En el mismo mensaje, el republicano opinó que, como parte de un acuerdo con Irán, varios países de Oriente Medio deberían además adherirse a los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel, especialmente Arabia Saudí y Catar.