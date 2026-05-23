Estrecho de Ormuz será reabierto: Trump dice que un acuerdo de paz con Irán fue ‘ampliamente negociado’

Trump se reunió este sábado con asesores en la Casa Blanca, luego de conversar con varios líderes árabes. (Foto: EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que un acuerdo de paz con Irán ha sido “ampliamente negociado” y que planea anunciarlo en breve.

“Además de muchos otros elementos del acuerdo, el Estrecho de Ormuz será reabierto”, escribió Trump en una publicación en redes sociales.

Más temprano, Irán señaló que las conversaciones sobre un acuerdo de paz con Estados Unidos, centradas en garantizar el fin de los combates en todos los frentes, avanzan y que otros puntos clave de disputa serían resueltos en una etapa posterior.

¿Qué se sabe del acuerdo negociado entre EU e Irán en Pakistán?

Pakistán y varias naciones árabes han impulsado negociaciones hacia un acuerdo más amplio que extendería un frágil cese al fuego que, en gran medida, se ha mantenido durante seis semanas.

Trump se reunió este sábado con asesores en la Casa Blanca, luego de conversar con varios líderes árabes, así como con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, sobre lo que describió como un “Memorándum de Entendimiento relacionado con la PAZ”.

“Un acuerdo ha sido ampliamente negociado, sujeto a su finalización entre los Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán y varios otros países”, señaló.

Irán también indicó que un borrador final del texto del acuerdo está siendo revisado. La televisión estatal iraní citó al portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei, quien afirmó: “Durante la última semana, el proceso se ha movido hacia una convergencia de posturas”.

Aún no está claro cómo se resolverán diferencias clave, incluido el futuro del programa nuclear iraní y sus exigencias de alivio de sanciones, ya que Baghaei indicó que esos asuntos no están actualmente sobre la mesa.

¿Cómo se administrará el estrecho de Ormuz?

Ambas partes también deberán acordar cómo se administrará el Estrecho de Ormuz, un paso crucial para el suministro energético mundial que ha permanecido prácticamente cerrado desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.

“Ha habido algunos avances y es posible que se haga un anuncio en los próximos días”, declaró el secretario de Estado Marco Rubio a periodistas en India este sábado.

Rubio añadió que Estados Unidos mantiene su postura de que Irán nunca puede tener un arma nuclear, debe entregar su uranio altamente enriquecido y permitir el libre tránsito de embarcaciones por el estrecho.

“La preferencia del presidente siempre es resolver problemas como este mediante una solución diplomática negociada”, afirmó.

Irán ha rechazado las exigencias de abandonar su uranio y detener el enriquecimiento, al tiempo que insiste en que no tiene intención de construir una bomba atómica y busca cobrar tarifas a los barcos que atraviesen el Estrecho de Ormuz.