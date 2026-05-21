Irán analiza poner caseta de cobro en el estrecho de Ormuz: Ya está en pláticas con Omán

Europa y Estados árabes del Golfo como Arabia Saudita sostienen que Irán no puede controlar un paso estratégico que siempre fue tratado como aguas internacionales. (IA / Shutterstock).

Irán está discutiendo con Omán cómo establecer algún tipo de sistema permanente de peajes sobre el Estrecho de Ormuz, que formalice su control sobre el tráfico marítimo.

“Irán y Omán deben movilizar todos sus recursos tanto para brindar servicios de seguridad como para gestionar la navegación de la manera más adecuada”, señaló el embajador iraní en Francia, Mohammad Amin-Nejad, en una entrevista con Bloomberg en París el miércoles.

“Esto implicará costos, y es evidente que quienes deseen beneficiarse de este tráfico también deberán pagar su parte”, dijo en persa, a través de un intérprete, y agregó que el sistema será transparente. “Y si hoy existe algún deseo de que la situación mejore, debe encontrarse una solución para abordar la raíz del problema”.

El gobierno de Omán no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El cierre sin precedentes del estrecho es la mayor consecuencia de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

El tráfico se desplomó desde el estallido del conflicto a fines de febrero, mientras Irán permite el paso de pocos buques y Estados Unidos bloquea puertos iraníes.

Ello ha provocado un fuerte aumento de los precios de la energía y ha desatado una venta masiva global de bonos soberanos a medida que aumentan las presiones inflacionarias.

¿Por qué es tan importante el Estrecho de Ormuz?

Ubicado entre Irán al norte y Omán al sur, el estrecho conecta el golfo Pérsico con el océano Índico y por él transita una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado, además de otras materias primas como aluminio y fertilizantes.

Irán se niega a reabrir el estrecho de Ormuz hasta que EU acepte levantar su bloqueo naval sobre los puertos iraníes.

Amin-Nejad insistió en que el tráfico no se ha interrumpido por completo e Irán afirmó, sin proporcionar pruebas, que 26 petroleros y otros barcos transitaron entre el martes y el miércoles con ayuda de la Guardia Revolucionaria Islámica.

La cifra sería inusualmente alta para las últimas semanas, pero aún muy inferior a los niveles previos a la guerra en torno a 135 barcos al día.

Amin-Nejad atribuyó la caída del tráfico a los exorbitantes costos de seguros, aunque las navieras sostienen que el principal problema es el riesgo de ataques con misiles y drones y de minas marinas. La mayoría dice que no enviará buques por el estrecho hasta que termine la guerra.

No reabren el Estrecho de Ormuz tras tregua entre EU e Irán

Irán y EU acordaron una frágil tregua el 8 de abril y han intercambiado mensajes a través de Pakistán sobre un acuerdo de paz.

Las partes en conflicto todavía parecen muy alejadas y ambas dijeron en los últimos días que están preparadas para reanudar las hostilidades.

El estrecho de Ormuz es uno de los principales puntos de conflicto, ya que EU, Europa y Estados árabes del Golfo como Arabia Saudita sostienen que Irán no puede controlar un paso estratégico que siempre fue tratado como aguas internacionales.

¿Qué medidas tomó Irán sobre el Estrecho de Ormuz?

Irán ahora amplió el área reclamada bajo su jurisdicción y estableció nuevas reglas para los buques que buscan atravesar la vía marítima, que tiene unos 39 kilómetros de ancho en su punto más angosto.

Eso implica que los marinos deben tratar con un nuevo organismo llamado Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico y, en algunos casos, recibir solicitudes de pago de hasta US$2 millones por un salvoconducto.

Irán afirma que países como China y Corea del Sur coordinaron con la marina de la Guardia Revolucionaria para permitir el paso de sus barcos. Ninguno de los dos países lo ha confirmado y Teherán no ha aclarado si se realizó algún cobro.

Teherán dio señales de que mantendrá el control sobre Ormuz incluso después de la guerra, para disuadir futuros ataques de EU e Israel. También podría ser una forma de recaudar ingresos para una economía devastada por el conflicto.

El presidente Donald Trump pasó de sugerir que EU mismo podría comenzar a cobrar peajes a advertir a Irán que “más vale que no esté” pensando en peajes.

En un momento incluso dijo que una empresa conjunta entre EU e Irán podría administrar el estrecho.

El jefe de la principal petrolera de Emiratos Árabes Unidos subrayó las preocupaciones de los vecinos árabes de Irán al afirmar que con Ormuz se está creando “un precedente peligroso”.

“Una vez que se acepta que un solo país puede tomar como rehén la vía marítima más importante del mundo, la libertad de navegación tal como la conocemos habrá terminado”, dijo el sultán Al Jaber el miércoles. “Si no defendemos hoy este principio, pasaremos la próxima década enfrentando las consecuencias”.

Amin-Nejad minimizó las tensiones con Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Bloomberg informó que ambos países realizaron ataques encubiertos separados contra Irán antes de la tregua.

Eso ocurrió en respuesta al lanzamiento por parte de Irán de miles de drones y misiles contra ellos y otros estados como Catar y Baréin.

“Los momentos más dolorosos o difíciles para nosotros fueron aquellos en los que no tuvimos más opción que atacar bases militares ubicadas en el territorio de esos países, desde donde se atacaba territorio iraní”, dijo Amin-Nejad, quien agregó que los “malentendidos acumulados” podrían resolverse fácilmente una vez que termine la guerra.

Muchos de los proyectiles iraníes tuvieron como objetivo áreas civiles y sitios no militares como puertos y refinerías.

El embajador dijo que EU subestimó la capacidad de resistencia de Irán.

“Su análisis se basaba en la creencia de que al presionar al pueblo iraní, mediante sanciones y una especie de embargo total, podrían resolver completamente el problema en tres o cuatro días”, dijo. “Imaginaron que Irán era una segunda Venezuela”, en referencia a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero.