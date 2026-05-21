Productores de maíz alistan marcha previo al Mundial 2026: ¿En qué estados habrá bloqueos el 5 de junio?

Productores de maíz amenazaron con nuevas protestas para el próximo 5 de junio, con movilizaciones previstas en las tres sedes mexicanas del Mundial 2026: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Eraclio Rodríguez, líder de productores de maíz en Chihuahua, confirmó que las manifestaciones se realizarán en “tres puntos estratégicos” vinculados con la Copa del Mundo 2026.

“Regresarnos a nuestras casas para ir preparándonos para la siguiente manifestación, que será en tres puntos estratégicos: sería en Guadalajara, en Monterrey y aquí en la Ciudad de México, para el día 5 de junio”, declaró en entrevista con Azucena Uresti.

Al ser cuestionado sobre si las protestas se realizarían en las sedes mundialistas, respondió: “Sí”. Incluso, advirtió que la intención es mantenerse hasta la inauguración del Mundial 2026 de no llegar a un acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob).

Ante esto, Eraclio Rodríguez explicó que los productores mantienen su rechazo al esquema de control de precios del maíz planteado recientemente por el Gobierno de Claudia Sheinbaum, al considerar que el mercado continúa dependiendo de la Bolsa de Chicago.

“Mientras siga dependiendo de la Bolsa de Chicago, para nosotros será nuestra muerte. Nosotros no estamos de acuerdo en eso”, afirmó Rodríguez.

El dirigente sostuvo que existen mecanismos “más eficaces y más baratos” para estabilizar el mercado sin necesidad de subsidios directos.

“Nosotros seguimos sosteniendo que no es necesario el dinero del gobierno para subsidiar el maíz para hacer tortillas, porque el precio de las tortillas está tan alto que puede pagar el maíz perfectamente”, señaló.

¿Qué exigen los agricultores de maíz en México?

Los productores de maíz insistieron en que mantienen disposición para negociar, aunque señalaron que el descontento del sector agrícola ha llegado a un punto crítico.

“Sin los campesinos no se mueve este país, va a pasar hambre”, advirtieron.

Las declaraciones ocurren en medio de la creciente inconformidad de agricultores, quienes denuncian bajos precios de comercialización, altos costos de producción y una reducción de apoyos gubernamentales.

En los últimos ciclos agrícolas, organizaciones del sector han exigido precios de garantía más altos, subsidios para la comercialización y mecanismos de apoyo frente a la volatilidad del mercado y las sequías que han afectado la producción en el noroeste del país.

La protesta también coincide con los esfuerzos del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para alcanzar acuerdos con productores, comercializadores e industriales del maíz, con el objetivo de ordenar el mercado del grano y contener el aumento en productos básicos como la tortilla.

Con información de EFE