‘El país pasará hambre’: Campesinos amenazan con impedir el Mundial 2026 si no eliminan granos básicos de T-MEC

Baltazar Valdez, líder de los productores de maíz de Sinaloa, amenazó con interrumpir el Mundial 2026. (Cuartoscuro).

En marco de la movilización de transportistas y campesinos este miércoles en la Ciudad de México, Baltazar Valdez, líder de los productores de maíz de Sinaloa, amenazó con interrumpir el Mundial 2026 si no se resuelven sus demandas.

Una de ellas es la eliminación de granos básicos del T-MEC. Agregó que el gobierno está a tiempo de sentarse a dialogar, pero que de lo contrario, el campo se va a levantar.

La amenaza sobre el Mundial 2026 se suma a la de otras organizaciones inconformes, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“Que quede muy claro que en este punto estamos dispuestos a negociar, pero si no hay negociación, el campo se va a levantar y el campo una vez que se levante, no se va a detener”, dijo el líder.

Agregó que el campo está en el punto de ir hacia donde quieren y que si si el campo se detiene, el país pasará hambre.

La mañana de este miércoles, transportistas y agricultores se concentraron en el Ángel de la Independencia para exigir resolución de temas como seguridad.

Los agricultores salieron del Ángel de la Independencia y avanzan sobre Paseo de la Reforma para exigir una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Policías de CDMX encapsulan a agricultores

Durante las movilizaciones, Emigdio Taboada, productor de Tlaxcala, denunció a las autoridades, ya que fueron encapsulados sobre Eje 2 Norte y Paseo de la Reforma.

“Siguen llegando más policías, más antimotín Es una manifestación pacífica. Nos tienen encapsulados”, compartió con Azucena Uresti en entrevista radiofónica.

La acción se suma a las implementadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ya que desplegó un operativo para frenar el avance de agricultores y transportistas que se dirigían hacia el Ángel de la Independencia, donde iniciaría la marcha.

Con apoyo de vehículos de tránsito de la policía capitalina, las autoridades bloquearon el paso de los transportistas a la altura de Eje 2 Norte y Paseo de la Reforma. Los inconformes descendieron de sus unidades y desplegaron pancartas con sus exigencias al gobierno federal.

¿Cuáles son las demandas de los transportistas y agricultores?

Esta movilización se suma a otras realizadas en 2025, donde los tranportistas piden a las autoridades seguridad en las carreteras.

En tanto, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano señaló entre sus demandas la exigencia de precios justos para los granos básicos y más apoyos al sector.

Otras demandas son:

Mejores condiciones para campesinos, agricultores y ganaderos.

Justicia para viudas y huérfanos de operadores y transportistas.

Atención a casos de personas desaparecidas.

Abasto de medicamentos en el sector salud.

Pagos justos para trabajadores del sector educativo.

En abril la Secretaría de Gobernación se reunió con transportistas para dar seguimiento a la atención de sus planteamientos.

En el encuentro participaron integrantes de la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (HAMOTAC), la Alianza Mexicana de Transportistas A.C. (AMTAC), la Federación Mexicoamericana de Transportistas A.C. (FEMATRAC) y la Organización Integradora de Derechos Convencionales A.C. (INDECO).