Guía Michelin México 2026 HOY: ¿Dónde ver EN VIVO la ceremonia?

Las estrellas más esperadas de la cocina mexicana vuelven a ponerse sobre la mesa con la gala de la Guía Michelin México 2026, ceremonia donde restaurantes de distintas regiones del país buscan ingresar a uno de los reconocimientos gastronómicos más importantes del mundo.
La gala se realizará en Guadalajara, Jalisco, estado que por primera vez albergará la ceremonia Michelin en México desde la llegada oficial de la guía al país en 2024.
La edición 2026 también concentra la atención por los posibles restaurantes que podrían ingresar a la guía, especialmente ahora que Michelin incorpora oficialmente a Jalisco, Puebla y Yucatán dentro de su selección gastronómica en México.
¿Dónde ver EN VIVO la gala Michelin México 2026?
La ceremonia culinaria se transmite mediante el canal oficial de la Guía Michelin en YouTube. El evento se lleva a cabo este miércoles 20 de mayo en Edén Benavento, recinto ubicado en Guadalajara.
Michelin también nombra oficialmente a Guadalajara como Host City de la gala 2026, edición que marca la incorporación de Jalisco dentro de la guía gastronómica en México.
La transmisión arranca a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y reunirá a chefs, sommeliers y especialistas culinarios para conocer a los nuevos restaurantes reconocidos por la guía gastronómica.
¿Qué es la Guía Michelin y por qué es tan importante para la industria restaurantera?
La Guía Michelin nace en Francia en 1900 como una publicación creada por la empresa Michelin, fabricante francés de neumáticos que utilizaba la guía como una herramienta para automovilistas que buscaban lugares para hospedarse, comer y cargar combustible durante sus viajes.
Con el paso de los años, la sección gastronómica comenzó a ganar relevancia hasta convertirse en uno de los reconocimientos culinarios más importantes del mundo.
Actualmente, inspectores anónimos visitan restaurantes de diferentes países para evaluar aspectos como calidad de ingredientes, técnica culinaria, armonía de sabores, personalidad de la cocina y consistencia.
Con base en esas evaluaciones, Michelin entrega distintas categorías de estrellas:
- 1 estrella Michelin: cocina de gran nivel
- 2 estrellas Michelin: cocina excepcional que merece desviarse del camino
- 3 estrellas Michelin: cocina extraordinaria que justifica un viaje especial
La presencia de Michelin impulsa el turismo gastronómico, aumenta la proyección internacional de chefs y restaurantes, y coloca a distintas ciudades dentro del panorama culinario mundial.
¿Qué estados forman parte de la Guía Michelin México?
La Guía Michelin llega oficialmente a México en 2024 con una primera selección de restaurantes ubicados en algunas de las regiones culinarias más importantes del país, movimiento que coloca a la cocina mexicana dentro del panorama gastronómico internacional. Actualmente, la guía evalúa restaurantes en:
- CDMX
- Oaxaca
- Baja California
- Baja California Sur
- Quintana Roo
- Nuevo León
Para la edición 2026, Michelin anunció la incorporación de 3 estados en su guía:
- Jalisco
- Puebla
- Yucatán
La expansión busca reconocer la diversidad culinaria mexicana y el crecimiento gastronómico de nuevas regiones del país.
En el anuncio oficial, Gwendal Poullennec, director internacional de la Guía Michelin, señaló que Jalisco cuenta con un patrimonio gastronómico y cultural que lo convierte en “el escenario perfecto” para la ceremonia de 2026.
¿Qué restaurantes mexicanos tienen estrellas Michelin?
Actualmente, México cuenta con 23 restaurantes con al menos una estrella Michelin, reconocimientos que colocan al país dentro de uno de los panoramas gastronómicos más importantes del mundo.
Sólo dos restaurantes mexicanos cuentan actualmente con dos estrellas Michelin, ambos ubicados en CDMX y considerados entre los proyectos culinarios más reconocidos del país. La lista de locales galardonados es la siguiente:
Restaurantes con 2 estrellas Michelin
Restaurantes con 1 estrella Michelin
- Rosetta - CDMX
- Sud 777 - CDMX
- Em - CDMX
- Esquina Común - CDMX
- Expendio de Maíz - CDMX
- Máximo - CDMX
- Masala y Maíz - CDMX
- Taquería El Califa de León - CDMX
- Los Danzantes Oaxaca - Oaxaca
- Levadura de Olla Restaurante - Oaxaca
- Pangea - Nuevo León
- KOLI Cocina de Origen - Nuevo León
- Animalón - Baja California
- Conchas de Piedra - Baja California
- Damiana - Baja California
- Lunario - Baja California
- Olivea Farm to Table - Baja California
- Cocina de Autor Los Cabos - Baja California Sur
- Cocina de Autor Riviera Maya - Quintana Roo
- HA’ - Quintana Roo
- Le Chique - Quintana Roo
Durante la ceremonia Michelin México 2026 también se anuncian nuevos restaurantes reconocidos, cambios en las estrellas actuales y nuevas incorporaciones dentro de la guía gastronómica.
¿Qué premios entregará la Guía Michelin México 2026?
Durante la gala de la Guía Michelin en México también se anuncian premios relacionados con gastronomía, sustentabilidad, hospitalidad y propuestas culinarias destacadas dentro de la industria restaurantera. Los reconocimientos que se otorgarán durante la ceremonia son:
Estrella Verde Michelin
Distinción enfocada en restaurantes con prácticas sustentables, producción responsable y proyectos ecológicos, donde Michelin evalúa aspectos relacionados con ingredientes locales, aprovechamiento de productos y reducción de desperdicios.
Bib Gourmand
Reconocimiento enfocado en restaurantes con comida de alta calidad a precios accesibles, categoría que suele reunir algunos de los lugares más populares entre el público debido a la relación entre calidad y costo.
Restaurantes recomendados
Locales que ingresan a la Guía Michelin sin recibir estrella, pero que destacan por la calidad de su propuesta gastronómica.
Premios especiales Michelin
La guía Michelin entrega premios especiales enfocados en distintas áreas de la industria restaurantera, categorías que reconocen aspectos como servicio, hospitalidad, talento emergente y experiencia gastronómica. Los reconocimientos que se otorgan son:
- Servicio
- Sommeliers
- Jóvenes chefs
- Coctelería
- Aperturas destacadas
Llaves Michelin
Las llamadas Llaves Michelin también forman parte de los reconocimientos de la guía y distinguen a hoteles y hospedajes que destacan por su experiencia, arquitectura, servicio y propuesta de hospitalidad.