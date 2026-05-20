Guía Michelin México 2026 HOY: ¿Dónde ver EN VIVO la ceremonia?

En la gala de Guía Michelin 2026 en México ingresarán la valoración a restaurantes que se localizan en Jalisco, Puebla y Yucatán. [Fotoarte: El Financiero/Shutterstock / Cuartoscuro / Michelinmedia]

Las estrellas más esperadas de la cocina mexicana vuelven a ponerse sobre la mesa con la gala de la Guía Michelin México 2026, ceremonia donde restaurantes de distintas regiones del país buscan ingresar a uno de los reconocimientos gastronómicos más importantes del mundo.

La gala se realizará en Guadalajara, Jalisco, estado que por primera vez albergará la ceremonia Michelin en México desde la llegada oficial de la guía al país en 2024.

La edición 2026 también concentra la atención por los posibles restaurantes que podrían ingresar a la guía, especialmente ahora que Michelin incorpora oficialmente a Jalisco, Puebla y Yucatán dentro de su selección gastronómica en México.

¿Dónde ver EN VIVO la gala Michelin México 2026?

La ceremonia culinaria se transmite mediante el canal oficial de la Guía Michelin en YouTube. El evento se lleva a cabo este miércoles 20 de mayo en Edén Benavento, recinto ubicado en Guadalajara.

Michelin también nombra oficialmente a Guadalajara como Host City de la gala 2026, edición que marca la incorporación de Jalisco dentro de la guía gastronómica en México.

La transmisión arranca a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y reunirá a chefs, sommeliers y especialistas culinarios para conocer a los nuevos restaurantes reconocidos por la guía gastronómica.

La ceremonia de la Guía Michelin 2026 en México se llevará a cabo en Guadalajara. [Fotografía. EFE]

¿Qué es la Guía Michelin y por qué es tan importante para la industria restaurantera?

La Guía Michelin nace en Francia en 1900 como una publicación creada por la empresa Michelin, fabricante francés de neumáticos que utilizaba la guía como una herramienta para automovilistas que buscaban lugares para hospedarse, comer y cargar combustible durante sus viajes.

Con el paso de los años, la sección gastronómica comenzó a ganar relevancia hasta convertirse en uno de los reconocimientos culinarios más importantes del mundo.

Actualmente, inspectores anónimos visitan restaurantes de diferentes países para evaluar aspectos como calidad de ingredientes, técnica culinaria, armonía de sabores, personalidad de la cocina y consistencia.

Con base en esas evaluaciones, Michelin entrega distintas categorías de estrellas:

1 estrella Michelin : cocina de gran nivel

: cocina de gran nivel 2 estrellas Michelin : cocina excepcional que merece desviarse del camino

: cocina excepcional que merece desviarse del camino 3 estrellas Michelin: cocina extraordinaria que justifica un viaje especial

La presencia de Michelin impulsa el turismo gastronómico, aumenta la proyección internacional de chefs y restaurantes, y coloca a distintas ciudades dentro del panorama culinario mundial.

¿Qué estados forman parte de la Guía Michelin México?

La Guía Michelin llega oficialmente a México en 2024 con una primera selección de restaurantes ubicados en algunas de las regiones culinarias más importantes del país, movimiento que coloca a la cocina mexicana dentro del panorama gastronómico internacional. Actualmente, la guía evalúa restaurantes en:

CDMX

Oaxaca

Baja California

Baja California Sur

Quintana Roo

Nuevo León

Para la edición 2026, Michelin anunció la incorporación de 3 estados en su guía:

Jalisco

Puebla

Yucatán

La expansión busca reconocer la diversidad culinaria mexicana y el crecimiento gastronómico de nuevas regiones del país.

En el anuncio oficial, Gwendal Poullennec, director internacional de la Guía Michelin, señaló que Jalisco cuenta con un patrimonio gastronómico y cultural que lo convierte en “el escenario perfecto” para la ceremonia de 2026.

El Califa de León La taquería El Califa de León fue de los primeros establecimientos de recibir una estrella Michelin en México. [Fotografía. Cuartoscuro] (Mario Jasso)

¿Qué restaurantes mexicanos tienen estrellas Michelin?

Actualmente, México cuenta con 23 restaurantes con al menos una estrella Michelin, reconocimientos que colocan al país dentro de uno de los panoramas gastronómicos más importantes del mundo.

Sólo dos restaurantes mexicanos cuentan actualmente con dos estrellas Michelin, ambos ubicados en CDMX y considerados entre los proyectos culinarios más reconocidos del país. La lista de locales galardonados es la siguiente:

Restaurantes con 2 estrellas Michelin

Restaurantes con 1 estrella Michelin

Rosetta - CDMX

Sud 777 - CDMX

Em - CDMX

Esquina Común - CDMX

Expendio de Maíz - CDMX

Máximo - CDMX

Masala y Maíz - CDMX

Taquería El Califa de León - CDMX

Los Danzantes Oaxaca - Oaxaca

Levadura de Olla Restaurante - Oaxaca

Pangea - Nuevo León

KOLI Cocina de Origen - Nuevo León

Animalón - Baja California

Conchas de Piedra - Baja California

Damiana - Baja California

Lunario - Baja California

Olivea Farm to Table - Baja California

Cocina de Autor Los Cabos - Baja California Sur

Cocina de Autor Riviera Maya - Quintana Roo

HA’ - Quintana Roo

Le Chique - Quintana Roo

Durante la ceremonia Michelin México 2026 también se anuncian nuevos restaurantes reconocidos, cambios en las estrellas actuales y nuevas incorporaciones dentro de la guía gastronómica.

¿Qué premios entregará la Guía Michelin México 2026?

Durante la gala de la Guía Michelin en México también se anuncian premios relacionados con gastronomía, sustentabilidad, hospitalidad y propuestas culinarias destacadas dentro de la industria restaurantera. Los reconocimientos que se otorgarán durante la ceremonia son:

Estrella Verde Michelin

Distinción enfocada en restaurantes con prácticas sustentables, producción responsable y proyectos ecológicos, donde Michelin evalúa aspectos relacionados con ingredientes locales, aprovechamiento de productos y reducción de desperdicios.

Bib Gourmand

Reconocimiento enfocado en restaurantes con comida de alta calidad a precios accesibles, categoría que suele reunir algunos de los lugares más populares entre el público debido a la relación entre calidad y costo.

Restaurantes recomendados

Locales que ingresan a la Guía Michelin sin recibir estrella, pero que destacan por la calidad de su propuesta gastronómica.

Premios especiales Michelin

La guía Michelin entrega premios especiales enfocados en distintas áreas de la industria restaurantera, categorías que reconocen aspectos como servicio, hospitalidad, talento emergente y experiencia gastronómica. Los reconocimientos que se otorgan son:

Servicio

Sommeliers

Jóvenes chefs

Coctelería

Aperturas destacadas

Llaves Michelin

Las llamadas Llaves Michelin también forman parte de los reconocimientos de la guía y distinguen a hoteles y hospedajes que destacan por su experiencia, arquitectura, servicio y propuesta de hospitalidad.