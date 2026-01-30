Con menús de casi 4 mil pesos: Así es Pujol, el restaurante Michelin donde comió Kanye West

Kanye West comió en Pujol antes del inicio de sus dos conciertos en la CDMX. (Foto: Liam Goodner / Shutterstock.com / Imagen creada con Chat GPT)

Kanye West tiene dos conciertos en México y antes de que comiencen sus presentaciones en la Monumental Plaza de Toros, afiló el diente en el restaurante Pujol, considerado uno de los mejores de nuestro país.

La expareja de Kim Kardashian visitó este sitio dirigido por el chef Enrique Olvera y se tomó fotos con algunos de sus fans y de personal del sitio de comida con menús de degustación con un costo de alrededor de $4,000 MXN.

El restaurante Pujol tiene dos estrellas Michelin y ha aparecido en las listas de los 50 Best Restaurants Latin América y del mundo.

¿Cómo es el restaurante Pujol?

La historia del restaurante del Chef Olvera comenzó cuando él tenía 23 años y abrió sus puertas por primera vez en el 2000.

De acuerdo con el experto en gastronomía, antes de emprender su proyecto, no pensó “en nada”, únicamente en regresar a México para ver a su familia y a sus amigos luego de un periodo en Estados Unidos.

“Las personas de aquí son especiales, no hay nadie tan cálido, me iba bien, pero yo no soy de EU, mi gente es la de México (...) Un amigo de mi papá tenía un local en La Condesa, dije que sí, renuncié a mi trabajo, pero ese proyecto no se dio por falta de dinero”, declaró Olvera en una entrevista para el Oso Trava.

Después lo invitó un amigo de su papá a integrarse a un restaurante en la CDMX, pero era un sitio gigantesco y por ello renunció al plan, pero le dieron un local donde nació Pujol.

Según la página oficial del restaurante con estrella Michelin, su cocina se caracteriza porque está “en constante transformación”.

Además, los platillos se cocinan con distintas técnicas basadas en la gastronomía mexicana, pero con una “mirada contemporánea e imaginativa siempre con criterios de calidad, sustentabilidad y responsabilidad”.

Dentro del lugar se tiene una atmósfera de elegancia con colores sobrios, pisos y paredes en tonos neutros y con decoraciones de plantas y árboles cerca de los comensales, también cuenta con opciones de mesas dentro o fuera del establecimiento, en una especie de terraza.

¿Cuánto cuesta comer en el restaurante Pujol, lugar que visitó Kanye West?

Pujol es un restaurante de comida mexicana el cual se visita a través de reservaciones realizadas en su página web.

El sitio visitado por el cantante Kanye West tiene dos opciones de menú de degustación, los cuales cambian cada determinado tiempo.

Los costos son los siguientes:

Degustación tradicional : Tiene un costo aproximado de $3,495 MXN por persona

: Tiene un costo aproximado de por persona Degustación en barra: Es una experiencia al estilo ‘omakase’ en la cual el chef acompaña al comensal en su degustación de diferentes tiempos, tiene un precio aproximado de $3,995 MXN.

¿Dónde está Pujol y cuáles son sus horarios?

El restaurante Pujol se encuentra en la calle Tennyson número 133, en la colonia Polanco, en la cuarta sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Los horarios donde lunes a sábado de 1:00 p.m. a 9:30 p.m., los domingos se encuentra cerrado.