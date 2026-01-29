‘I wonder...’: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO los conciertos de Kanye West en México?

Los conciertos de Kanye West se transmiten en vivo a través de dos plataformas digitales. (Foto: Shutterstock/ChatGPT)

Kanye West regresa a México para dar dos conciertos luego de 17 años de no ofrecer una presentación en nuestro país y para quienes no consiguieron boletos, los va a transmitir en vivo.

Las presentaciones de la expareja de Kim Kardashian se llevan a cabo desde la Monumental Plaza de Toros, escenario donde se presentan artistas como Christian Nodal y Alejandro Fernández.

¿Cuándo son los conciertos de Kanye West en México?

La primera fecha del polémico Kanye West está programada para el viernes 30 de enero de 2026, la cual ya está marcada como un sold out.

La segunda fecha para su presentación en la Ciudad de México es el sábado 31 de enero de 2026, para la cual todavía hay boletos y se pueden adquirir a través de la plataforma digital de SuperBoletos.

Kanye West programó dos conciertos para la CDMX. (Foto: Shutterstock)

Horario de los conciertos de Kanye West en la Plaza de Toros

Kanye West, ahora conocido como Ye, es un polémico cantante que durante 2018 y 2024 demostró abiertamente su apoyo por Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos.

Su creencia política no fue motivo de ‘funa’ y ahora tiene casi dos sold out en tierras aztecas, con sus conciertos que comienzan aproximadamente a las 9:00 p.m.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO los dos conciertos de Kanye West en la CDMX?

Si no alcanzaste boleto, no puedes acudir a la Monumental Plaza de Toros o tuviste algún inconveniente, no todo está perdido.

La transmisión de los conciertos está habilitada en dos opciones diferentes, siendo la primera de ellas en la página web oficial de Kanye West (YE), donde la transmisión comienza a partir de las 8:00 p.m. del tiempo del centro de México.

Aquí se habilitaron los dos shows para su compra y aplica un descuento en caso de comprar el acceso a ambas funciones:

Acceso a un concierto por 25 USD ($431 MXN aproximadamente)

Acceso a dos conciertos por 35 USD ($604 MXN aproximadamente)

La siguiente opción para seguir en vivo los espectáculos dados por la expareja de Kim Kardashian es a través de la aplicación de VIX Premium.

De acuerdo con información oficial compartida en las redes del servicio de streaming, la transmisión comienza a partir de las 7:00 p.m. del tiempo del centro de México, según la propia app.

Para acceder requieres de una suscripción con costo desde los $149 MXN por mes.

Posible setlist de los conciertos de Kanye West en México

Kanye West no da un concierto desde el 26 de julio de 2025 en Corea del Sur, donde interpretó alrededor de 37 canciones y aunque el setlist puede cambiar, es el que tenemos de referencia para los shows en México y se compone por los siguientes temas: