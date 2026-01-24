Donald Trump asegura que no va al Super Bowl LX, critica a Bad Bunny y Green Day: ‘Solo siembran odio’

Donald Trump no va al Super Bowl LX y criticó a Bad Bunny, quien está a cargo del show de medio tiempo. (Foto: AP/NFL/EFE/ Eric Rojas/ SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ah, maldito conejo, ahora los miro de arriba y de lejos... porque Donald Trump confirmó que no asiste al Super Bowl LX y luego criticó a Green Day y a Bad Bunny, quien da el show de medio tiempo de la edición 2026.

El presidente estadounidense explicó sus razones por las cuales no asiste al partido en el que se disputa el trofeo Vince Lombardi, y aunque no tienen relación con el cantante puertorriqueño y la banda de rock, también aprovechó para quejarse de ellos.

“Está demasiado lejos (el estadio) Lo haría, he tenido muy buenas experiencias en ediciones anteriores del Super Bowl. Les caigo bien (...) ¿Iría? Sí, pero ya sabes si (el viaje) fuera un poco más corto", declaró para New York Post.

Donald Trump no va al Super Bowl LX. (Foto: AP) (AP)

¿Qué dijo Donald Trump de Bad Bunny y de Green Day?

Donald Trump atacó a Bad Bunny y también a Green Day, quien fue confirmada para tocar antes de que comience el partido entre los ganadores de las finales de conferencia de la NFL.

El presidente estadounidense aseguró que es un “anti ellos” porque está en su contra y le parece que invitarlos al partido de la temporada 2026 de la NFL es un error.

“No estoy de acuerdo con eso, creo que es una decisión muy mala, lo único que hacen es sembrar el odio. Es terrible", mencionó Trump, en la misma entrevista.

Anteriormente, Donald Trump ya se había quejado de Bad Bunny por su show en el Super Bowl 2026 y calificó el suceso como algo “completamente ridículo” por sus declaraciones en contra del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés)

"Nunca he oído hablar de él, no sé quién es, tampoco sé por qué lo hacen. Es una locura (...) luego (la NFL) echa la culpa a un promotor que contrataron para que se encargara del entretenimiento", contó en una charla con el presentador Greg Kelly.

Bad Bunny es el artista que dará el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. EFE/ Eric Rojas/ SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) (Eric Rojas/EFE)

Bad Bunny se queja de redadas contra migrantes

Bad Bunny se mostró en desacuerdo contra las redadas en Estados Unidos que tenían como objetivo la detención y deportación de migrantes.

El cantante puertorriqueño descartó, en primera instancia, ofrecer conciertos en territorio ‘gringo’ dentro de su gira ‘Debí tirar más fotos’.

“Los latinos y puertorriqueños de Estados Unidos también podían viajar aquí (a PR), o a cualquier parte del mundo. Pero estaba el tema de la jodida ICE, porque en EU ellos podían estar afuera (de los recintos)”, dijo el ‘Conejo malo’ a la revista I-D.

Posteriormente, publicó en su cuenta de X que “después de platicarlo” con su equipo, solo iba a dar una presentación en EU y era para, nada más y nada menos, el medio tiempo del Super Bowl LX.

“Lo que siento va más allá de mí mismo, es por aquellos que vinieron antes que yo y corrieron innumerables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown, esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW“.