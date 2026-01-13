El ‘touchdown’ de Cadillac: ¿Por qué el Super Bowl LX es importante para ‘Checo’ Pérez?

El monoplaza que 'Checo' Pérez conducirá con Cadillac se revelará el 8 de febrero durante la transmisión del Super Bowl LX.

Mientras 8 equipos velan armas para la ronda divisional de los playoffs de la NFL 2026, Cadillac tiene su mirada puesta en el Super Bowl LX, que se disputará en el Levi’s Stadium, casa de los 49ers de San Francisco que eliminaron a Eagles de Filadelfia.

A tres semanas de que Bad Bunny esté el show del medio tiempo del Super Bowl, Cadillac reveló la decoración especial del monoplaza que utilizará en las pruebas de pretemporada de la F1 2026.

Cadillac, el proyecto final de ‘Checo’ Pérez en la F1, tiene un cronograma especial antes de su debut en el Gran Premio de Australia 2026 y una de las fechas clave es el próximo 8 de febrero, día en que se disputa el Super Bowl LX.

¿Cómo es el ‘livery’ especial de Cadillac para las pruebas de F1?

A pesar de que aún no detalla cuándo comenzará con los entrenamientos, el presidente de General Motors, Mark Reuss, reveló el misterio sobre el monoplaza que rodará en el Circuito de Cataluña entre el 26 y el 30 de enero próximo.

Para esa fecha, Cadillac eligió una decoración negra monocromática, con el escudo de la compañía en la parte trasera del auto.

Cadillac eligió un tono monocromático para ocultar los detalles de diseño del monoplaza de 'Checo' Pérez. (Cadillac Communications)

En la parte delantera del coche se mostrarán los nombres de todos los miembros fundadores del Cadillac Formula 1 Team tanto de Estados Unidos como del Reino Unido.

“Nuestro ‘livery’ de pruebas celebra la herencia de diseño de Detroit y la fuerza del equipo global de Cadillac F1”, señaló Reuss.

“La presentación del livery de pruebas Edición Especial en el edificio Hudson’s Detroit rinde homenaje al profundo legado de Cadillac en la ciudad”, agregó.

¿Qué secretos esconde el livery de Cadillac?

La elección de la decoración en negro brillante y mate no es casualidad. La escudería de ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas busca esconder los detalles aerodinámicos que han desarrollado.

“El patrón geométrico de precisión de Cadillac se presenta de manera vertical a lo largo del monoplaza, en una secuencia de acabados brillantes y mate que ayuda a disimular la carrocería mientras exhibe, de forma artística, el ADN de la marca”, informó el equipo.

El presidente de General Motors, Mark Reuss, reveló el 'livery' especial de Cadillac para lsa pruebas de pretemporada de F1. (Cadillac Communications)

¿Cuándo presentan el auto de Cadillac que conducirá ‘Checo’ Pérez?

El interés de Sergio Pérez en el Super Bowl LX se debe a que ese día Cadillac revelerá el ‘livery’ con el que debutará en la F1 2026.

De acuerdo con el calendario de presentación de monoplazas de F1, Cadillac mostrará su auto durante la transmisión del Super Bowl.

“La revelación del livery de carrera y el Gran Premio de Australia que abrirá la temporada, el debut del Cadillac Formula 1 Team en la parrilla de la Fórmula 1 representa un momento histórico para el automovilismo estadounidense en el escenario global”, indicó la escudería.