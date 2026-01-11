San Francisco 49ers vs. Philadelphia Eagles HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el juego de Comodines?

Philadelphia Eagles recibe a San Francisco 49ers en la Ronda de Comodines de la NFL (Fotoarte: El Financiero / Créditos: AP, Shutterstock, NFL).

San Francisco 49ers y los vigentes campeones Philadelphia Eagles se enfrentan este domingo en la ronda de comodines de la NFL, en un partido que reúne a dos equipos con aspiraciones altas y antecedentes directos en postemporada.

El encuentro de playoffs de NFL se disputa en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, donde los Eagles reciben a los gambusinos en su primer compromiso rumbo a la defensa del título en camino al Super Bowl LX.

Horario y transmisión: ¿A qué hora y en qué canal ver EN VIVO 49ers vs. Eagles?

La transmisión del partido 49ers vs. Eagles se juega este domingo 11 de enero a partir de las 3:30 pm (tiempo del centro de México).

La transmisión está disponible mediante Canal 5 (TV abierta) Fox Sports México (TV de paga) y la plataforma de suscripción NFL Game Pass.

Partido : 49ers vs. Eagles

: 49ers vs. Eagles Fecha : Domingo 11 de enero de 2026

: Domingo 11 de enero de 2026 Hora : 3:30 pm (CDMX)

: 3:30 pm (CDMX) Sede : Lincoln Financial Field en Filadelfia, Estados Unidos

: Lincoln Financial Field en Filadelfia, Estados Unidos Dónde ver: Canal 5, Fox Sports México, NFL Game Pass

¿Cómo llegan los 49ers al partido contra Eagles?

San Francisco llega a este compromiso tras una derrota 13-3 ante los Seattle Seahawks en la Semana 18 de la NFL —última de la temporada regular—, resultado que le costó cerrar como primer sembrado y le obligó a iniciar los playoffs fuera de casa. Los 49ers finalizaron con marca de 12-5 en los standings y enfrentarán ahora un camino más exigente en la postemporada.

Kyle Shanahan reconoció que el escenario cambió tras ese tropiezo, aunque dejó claro que en playoffs no hay margen para elegir rival. “No creo que nos importara contra quién jugamos. Lo principal es saber que tienes que ir a tres partidos fuera de casa para llegar al último juego de la temporada”, señaló el entrenador de San Francisco.

El equipo llegó al cierre del calendario con una racha de seis victorias consecutivas y con una de las ofensivas más productivas de la liga desde el regreso de Brock Purdy en la semana 11, pero ante Seattle tuvo dificultades para establecer el juego terrestre y proteger al quarterback.

¿Cómo llegan Eagles al partido contra 49ers?

Philadelphia, campeón defensor del Super Bowl, terminó la temporada regular con récord de 11-6. Una derrota ante Washington, en un partido en el que Nick Sirianni decidió dar descanso a sus titulares, le hizo perder el segundo puesto de la Conferencia Nacional y limitar su ventaja de localía a un solo partido garantizado.

Aun así, el vestidor de los Eagles asumió el reto con naturalidad. Brandon Graham resumió el sentir del equipo al conocer que San Francisco sería su rival: “Eso está bien. Sabemos que vamos a tener que enfrentarnos a todos, a quien sea que veamos”.

Jugadores como Jalen Hurts, Saquon Barkley, A.J. Brown y DeVonta Smith aportan experiencia reciente en juegos de alta presión, mientras que la defensiva mantiene una base que fue clave en el título de la temporada pasada.

El choque táctico entre Shanahan y Fangio

Uno de los focos del partido es el enfrentamiento estratégico entre Kyle Shanahan y Vic Fangio, coordinador defensivo de los Eagles. El entrenador de los 49ers destacó el impacto del veterano estratega, quien llegó a Filadelfia en 2024 y construyó una defensiva determinante para el campeonato.

“Vic siempre ha sido el mejor para mí. Es realmente bueno en su defensiva, tiene un esquema muy sólido que no necesita modificar mucho”, afirmó Shanahan, quien también subrayó su capacidad para ajustar coberturas y frentes defensivos.

Fangio respondió con elogios similares al describir el ataque de San Francisco como un sistema cuidadosamente diseñado. “Kyle tiene todo perfectamente integrado. Planea muchos buenos movimientos. Todo lo que hace tiene un propósito”, comentó, al destacar a Brock Purdy, Christian McCaffrey, George Kittle y el grupo de receptores de los 49ers.

Antecedentes entre 49ers y Eagles en playoffs

Desde 1951, ambas franquicias se han enfrentado en 37 ocasiones, con balance favorable para San Francisco de 21 triunfos, 15 derrotas y un empate. En playoffs, el historial está dividido en dos cruces directos.

El primero se dio en la ronda de comodines de 1996, cuando los 49ers se impusieron 14-0. El más reciente ocurrió en la final de la Conferencia Nacional, con victoria de Philadelphia por 31-7 en camino al Super Bowl 2023, donde cayeron ante los Chiefs de Mahomes.

San Francisco deberá ajustar su defensiva tras permitir 180 yardas por tierra ante Seattle y registrar 18 tacleos fallidos, su peor cifra de la temporada. En contraste, uno de sus puntos estables ha sido el juego de goles de campo, con Eddy Pineiro cerrando la campaña con 28 aciertos en 29 intentos.

Philadelphia llega con una dupla histórica de receptores: Brown y DeVonta Smith superaron las 1,000 yardas cada uno, algo inédito en la franquicia, aunque el equipo mostró dudas cuando dependió de jugadores suplentes en el cierre de la temporada regular.

Con información de EFE y AP.